Un triplet habitual als anys cinquanta

Amb les posicions europees a onze punts, sembla improbable que l’Espanyol salvi la temporada amb alguna altra alegria que no sigui la salvació. Els blanc-i-blaus imaginaven un curs força diferent a l’estiu, però el cert és que la realitat esportiva dista de ser l’esperada. Malgrat tot, aquesta temporada podria assolir un triplet, el de guanyar el Barça, l’Atlètic i el Madrid, que seria gairebé l’única fita salvable d’aquest curs.

Després de tombar el Barça a la Copa, amb gol de Melendo (1-0), i l’Atlètic a la Lliga, amb diana de Sergio García (també 1-0), els blanc-i-blaus ara es proposen amargar un Madrid que arriba en el moment més dolç del curs. El repte sembla una quimera per un Espanyol que suma set jornades sense vèncer en Lliga, però els homes de Quique Sánchez Flores no perden l’esperança: “Som conscients que podem guanyar el Madrid. Sabem que en som capaços, ja ho vam fer contra equips que no perdien i podem tornar-ho a fer. És el moment oportú, ens ajudaria a afrontar el que queda de temporada”. Tampoc des del conjunt blanc es refien d’un Espanyol tocat: “No miro la classificació dels rivals. Aquest any han demostrat molt davant dels grans, contra qui han destacat. Ho sabem i caldrà sortir forts per puntuar”, va advertir Zinedine Zidane.

L’Espanyol busca repetir una gesta que va arribar a convertir en costum a inicis dels 50 (1950/51, 1951/52 i 1953/54). El primer va arribar amb golejades al Madrid (7-1) i al Barça (6-0), i superant 4-3 l’Atlètic. Abans ho havia fet en dues ocasions: 1929/30 i 1939/40. Posteriorment ho repetiria la temporada 1972/73 i, per últim cop, la 1980/81. Sota les ordres de Maguregui, els blanc-i-blaus van guanyar dos cops el Madrid (2-1 i 1-2), un el Barça (1-0) i un l’Atlètic (2-0); i Rafa Marañón va marcar en cada duel. Ara es busca heroi per a una nova gesta: el Madrid mai ha perdut a Cornellà.