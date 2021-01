Qui és el trompetista barbut que va treure Messi de polleguera?

Després de la decebedora derrota del Barça a la Supercopa d'Espanya, a la cúpula blaugrana neix una nova inquietud: la sanció que li pot caure a Leo Messi després de veure la primera vermella de la seva carrera. Segons les conclusions que extreguin els òrgans disciplinaris de la RFEF, el càstig de l'argentí oscil·larà entre els dos i els quatre partits.

Gil Manzano passarà a la història com el primer àrbitre que fa fora Messi d'un partit. I Asier Villalibre, com el responsable d'haver tret de polleguera el 10 culer amb la pilota en joc. Conegut com el Búfal de Gernika, el davanter de l'Athletic Club és un personatge singular. De formes poc refinades sobre el verd, fora dels terrenys de joc s'expressa cantant i tocant la trompeta. Sí, el mateix instrument de vent de metall que va treure per amenitzar la celebració de l'equip de Marcelino. Una festa que ell va fer possible primer marcant un gol que va dur el partit a la pròrroga, després provocant l'expulsió del principal perill del Barça i, per acabar, animant els seus companys a falta de públic a les graderies. Aquest jove barbut de 23 anys mai oblidarà la nit de diumenge a La Cartuja.

Villalibre, en l'actualitat suplent d'Iñaki Williams i Raúl García, va arribar a Lezama, la pedrera de l'Athletic, en edat cadet. Va ser el seu primer tècnic al futbol base de l'entitat basca qui li va posar el sobrenom. "De petit feia un cap més que els meus companys. L'entrenador deia que els envestia com si res, em va començar a dir Búfal i així em va quedar”, explicava el futbolista en una entrevista feta durant el confinament. Malgrat la seva formació a Lezama, no li ha sigut fàcil establir-se a San Mamés. Gaizka Garitano, extècnic dels biscaïns, va decidir quedar-se'l a la plantilla després de tres cessions a Numància, Valladolid i Llorca. Acumula vuit gols en 41 aparicions amb el primer equip.

Fito Cabrales i Aritz Aduriz

Però Villalibre, com a bon jugador d'equip, no toca sol. L'acompanya un grup anomenat Orsai, cinc integrants del vestidor de l'Athletic que també desconnecten amb la música: Lekue, Vesga, De Marcos, Balenziaga i Dani García. "Fins i tot tenim un professor que ens ensenya tècnica un cop per setmana. És una afició molt maca. Votem les cançons que més ens agraden i després les toquem", diu el davanter, que admet que el conjunt més versionat als assajos és Fito i Fitipaldis.

Si Fito Cabrales és una de les referències de Villalibre quan s'acosta a un micròfon, a la gespa també té clares les seves preferències. Per comprovar-ho només cal veure el dorsal que porta en la seva primera temporada al primer equip de l'Athletic. El de Gernika no va tenir dubtes ni por de la pressió quan va decidir heretar el 20 d'Aritz Aduriz, un dels millors davanters que han passat per San Mamés. Villalibre té molt per fer encara si vol acostar-se al llegat de l'exariet guipuscoà. Ara, després de la glòria, li toca agafar aire i no fallar cap nota.