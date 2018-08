L’últim assaig del Girona acaba amb taules (3-3)

El Girona va acabar ahir els amistosos d’estiu amb un empat just contra el Getafe (3-3), tot i veure com Ángel, amb un doblet, deixava en res una renda clara de dos gols que havien aconseguit els blanc-i-vermells. El Girona té marcat al calendari l’estrena contra el Valladolid, divendres que ve. Amb la nostàlgia de la millor temporada de la seva vida encara molt recent, anhelen retrobar-se amb una vivència que no oblidaran mai. Deixant de banda els problemes econòmics que estan limitant l’arribada de noves incorporacions i amb un ull posat sobre les peces que ningú espera que marxin, arribaran puntuals i segurs a la cita, protegits per l’embolcall d’un anonimat que perd força a mesura que passa el temps. Oblidat l’efecte sorpresa, la il·lusió continua sent el motor principal d’un col·lectiu disposat a seguir omplint Montilivi de somriures.

L’onze triat ahir per Eusebio Sacristán té molts números per ser el que començarà la Lliga: Bounou, Pedro Porro, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Àlex Granell –que va jugar de pivot defensiu–, Pere Pons, Aleix Garcia, Borja García, Portu i Lozano. Assimilat el 4-3-3, queda el dubte de saber si Timor, reservat per unes molèsties musculars, i Stuani, ocuparan un lloc a l’alineació del debut a la Lliga. Les debilitats, però, apareixen a les bandes, on el tècnic castellà ja sap que no podrà comptar ni amb Aday, sancionat, ni amb Mojica, que amb un trencament estarà uns quants dies de baixa. Possiblement tampoc amb els absents Ramalho i Carles Planas. El jove Pedro Porro, que fa uns mesos competia a la Divisió d’Honor Juvenil, i Muniesa ja han escrit el seu nom a la llista dels escollits. Vistos els resultats dels amistosos, que deixen un balanç positiu de quatre victòries, dos empats i dues derrotes, no sembla que això provoqui cap maldecap a curt termini.

540x306 Empat a tres entre el Getafe i el Girona a Alcorcón / CRISTINA BUSQUETS Empat a tres entre el Getafe i el Girona a Alcorcón / CRISTINA BUSQUETS

Encara menys si l’eficàcia et somriu, encara que ahir el domini inicial fos madrileny. A la primera, Borja García va profitar un rebuig de Chichizola per obrir la llauna (0-1). Passada la mitja hora, Lozano va colpejar amb violència un servei de cantonada servit per Aleix Garcia, el futbolista al qual Eusebio ha donat més minuts aquest estiu (0-2).

Un tram final boig

Gorka Iraizoz, que va substituir un sòlid Bounou, no va poder fer res davant la insistència de Jorge Molina, que va posar la por al cos del Girona només sortir del vestidor (1-2). La rèplica, però, no es va fer esperar i va tornar a néixer de la pissarra: Juanpe, que ja porta tres gols, va rematar una nova assistència d’Aleix Garcia, que ja n’ha repartit cinc (1-3). No va servir per guanyar perquè Ángel, que va entrar a la segona part, va marcar dos gols en quatre minuts (3-3). Un petit accident que el Girona espera no repetir quan hi hagi punts en joc.