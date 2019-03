L’últim problema central: David López es perd el curs

El 2019 segueix sent un any negre pel que fa a les lesions per l’Espanyol, que ahir va conèixer un diagnòstic molt dur: David López es perdrà el que resta de curs (entre sis i vuit mesos de competició) després que dissabte patís un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. El central santcugatenc serà operat demà pel doctor Ramón Cugat, el mateix que avui intervindrà Pablo Piatti per la mateixa lesió.

Un nou revés molt significatiu per una defensa, la blanc-i-blava, que perd un dels seus puntals en un moment en què intentava refer-se de l’hemorràgia golejadora que ve patint en les últimes jornades. Des de l’11 de novembre, la visita al Sánchez Pizjuán, l’Espanyol només ha pogut deixar la porteria a zero en dues de les últimes 15 jornades. Un balanç preocupat que s’explica, en bona mesura, per les successives lesions que han patit tant David López com Mario Hermoso, els dos puntals defensius de l’equip. Si l’equip va patir la baixa d’un mes i mig del madrileny (quatre derrotes i només una victòria en Lliga en els partits que s’ha perdut per lesió), sense el santcugatenc l’Espanyol també veu trontollar de valent els seus fonaments: tres derrotes, un empat i una única victòria va registrar l’equip blanc-i-blau durant les seves dues anteriors lesions aquest curs: una lesió al quàdriceps i una altra als isquiotibials de la mateixa cama esquerra on ara s’ha lesionat.

La lesió del santcugatenc és la setena d’un jugador espanyolista en aquest 2019. Primer va caure Hernán, que dissabte passat va reaparèixer després de dos mesos lesionat per un esquinç de grau dos al genoll dret. Poc després va ser Adrià Pedrosa qui va passar per la infermeria per una lesió lleu a isquiotibial. En el mateix partit també es va lesionar David López. El context de l’equip agreuja la importància de l’última lesió, ja que Rubi ha hagut de recórrer a Lluís López per cobrir les baixes recents dels altres dos centrals del primer equip: Naldo (lesió de grau dos al bíceps femoral) i Óscar Duarte (osteopatia dinàmica de pubis). Al llarg del curs, entre els quatre centrals ja acumulen 13 lesions de les 27 que ha patit l’equip, entre les quals, a més, s’inclouen les més greus: aquesta de David (vuit mesos); dues de Naldo (de dos i un mes, respectivament), una d’Hermoso (mes i mig) i la de Duarte (porta dos mesos sense jugar). La xifra total de lesions és inferior a la dels últims cursos a aquestes altures, però que tantes s’hagin concentrat a l’eix de la defensa condiciona i molt la feina d’un Rubi que, altre cop, haurà de refer el puzle defensiu.