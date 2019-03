Un últim repte per a Marcel Hirscher

Té el Gran Globus de Cristall a la butxaca i també s’ha assegurat la victòria a les modalitats d’eslàlom gegant i eslàlom, però això no li treu les ganes de competir a Marcel Hirscher (Annaberg-Lungötz, Àustria, 1989). Amb 30 anys acabats de complir està considerat el millor esquiador masculí de tots els temps i fa una setmana va igualar el rècord de 20 Globus de Cristall de la nord-americana Lindsey Vonn. És el gran al·licient a l’agenda d’avui de les finals de la Copa del Món, que es disputen a Soldeu-El Tarter.

En el dossier que entrega la Federació Internacional d’Esquí (FIS) previ a les competicions s’enalteixen el seguit de mèrits dels participants i, igual que Mikaela Shiffrin en categoria femenina, Hirscher és el que té més espai reservat als documents. Però mirant-s’ho amb lupa s’hi observa una petita taca: que, malgrat tenir garantit el Globus de Cristall de l’eslàlom gegant, no ha aconseguit guanyar cap de les cinc últimes curses de l’especialitat, des de finals de gener. I després, un repte: que pot convertir-se en el primer esquiador que guanya quatre vegades aquesta prova en unes finals des de l’últim quart de segle.

Un caramelet pel qual lluitarà Hirscher en una prova que es disputa a dues baixades (9.30 h i 12.15 h) a la pista Avet. I en què el noruec Henrik Kristoffersen, segon al rànquing i guanyador de tres curses aquesta temporada, serà el gran rival a batre.

En dones, avui es disputa l’última prova d’eslàlom, en què també està tot decidit. La nord-americana Mikaela Shiffrin i l’eslovaca Petra Vlhova són les candidates principals al triomf.

Suïssa guanya a la prova per equips

Ahir es va disputar la prova per equips (ATE), que va adjudicar-se Suïssa després de remuntar a la final contra Noruega (2-2) i imposar-se per diferència de temps. El podi el va completar Alemanya. Demà s’acabarà la competició amb l’eslàlom masculí i l’eslàlom gegant femení, en què Mikaela Hirscher només ha d’acabar als punts per assegurar-se el Globus de Cristall. Seria el seu quart de la temporada.