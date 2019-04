L’últim tren exigeix puntualitat defensiva

L’Espanyol i l’Alabès no volen perdre un tren que saben que els pot dur molt lluny. Tots dos equips obren la jornada 32 aquest migdia (13 h, BeIN LaLiga) en un RCDE Stadium que pot convertir-se en l’escenari que decideixi els objectius de les últimes jornades per a tots dos conjunts. D’una banda, Rubi va qualificar ahir el partit com l’última oportunitat per situar-se en una posició amb opcions d’imaginar una escalada complexa, però encara factible matemàticament. “Al primer partit que perdem s’acaba el somni, però mentre anem guanyant seguirà intacte”, va confessar el tècnic, rotund. L’Espanyol no vol donar la temporada per acabada a falta de sis jornades per al final, però per poder seguir optant a alguna cosa haurà de superar un Alabès a qui encara veu al davant a set punts i que ocupa una plaça que ambiciona. El repte dels bascos, però, és aconseguir un dels quatre llocs d’accés a Europa que encara tenen a l’abast.

L’Alabès és un conjunt enganyós, i presenta registres que adverteixen del seu perill: ha guanyat els mateixos partits a casa que a domicili (6). A més, ha anotat dos gols més a fora (17) que a Mendizorrotza (15), el primer escenari on a l’Espanyol li van tremolar les cames aquest curs. El primer que cal corregir d’aquell partit és la solidesa defensiva, una solidesa que l’equip ha anat recuperant les últimes setmanes: 10 gols encaixats en les últimes 10 jornades. Aquests registres contrasten amb els 10 anteriors (entre la 12 i la 21): 26 dianes en contra. La millora arriba en un moment delicat pel que fa als centrals, i un cop més Rubi n’ha estat tota la setmana pendent: amb David fora de combat, Lluís sancionat i Óscar Duarte recuperant la forma després d’una osteopatia que arrossegava des de principis d’any, Naldo va patir unes molèsties per una contusió al genoll esquerre, però arribarà a temps al partit. L’eix de la defensa és la zona que més maldecaps ha provocat al tècnic al llarg aquest curs, ja que només ha pogut disposar de la seva parella preferida (David López i Hermoso) en 14 dels 37 partits disputats. El santcugatenc, que no tornarà a vestir-se de curt fins a la temporada vinent per una greu lesió al genoll, s’haurà perdut 19 dels 44 partits d’aquest curs (un 43%) per tres problemes físics.

Els altres centrals també han patit les seves respectives dosis de lesions. Hermoso se n’ha perdut 7 dels 37 (18,9%) per una lesió al lligament del turmell esquerre. A Naldo dues lesions musculars li han impedit participar en 13 duels (35,1%). Óscar Duarte, al seu torn, se n’ha perdut 15 (40,5%). L’únic a qui les lesions encara no han castigat és Lluís López.

Al llarg del curs, Rubi ha acabat alineant nou parelles de centrals diferents. Només n’hi queda una per provar (Duarte i Lluís López). Contra l’Alabès, el maresmenc confia en Hermoso i Naldo, dos baluards que han millorat significativament les prestacions -especialment en el joc aeri, la seva especialitat- i que han fet un pas endavant en el moment més necessari. Per pujar a l’últim tren caldrà molta puntualitat defensiva.