Un últim trencaclosques abans de les seleccions

Ja fa dies que Ernesto Valverde es refereix al “compte enrere” per definir el tram final de la temporada. El tècnic del Barça sap que s’ha arribat al moment clau del curs i que cada partit passa a tenir el doble d’importància que l’anterior. Ja només en queden deu per acabar la Lliga, als quals cal sumar els de la Champions i la final de la Copa del Rei. I el primer, tal com no es cansa mai d’advertir el Txingurri, és sempre el més important. Aquesta tarda visita el Camp Nou l’Athletic Club (16.15 h, BeIN LaLiga), un rival contra el qual el Barça espera aconseguir els tres punts per encarar amb màxima confiança “un abril terrorífic” i marxar tranquil a l’aturada de seleccions: una victòria permetria els blaugranes mantenir, com a mínim, els vuit punts d’avantatge respecte a l’Atlètic de Madrid, el perseguidor principal al torneig de la regularitat i que juga a Vila-real.

“Després d’aquesta aturada ve un mes d’abril terrorífic en el qual ens juguem la temporada. Començar guanyant el primer dels deu partits és important”, reflexionava Valverde, mentre advertia de la motivació d’un Athletic Club més perillós del que pugui semblar. Potser no tant pel potencial del conjunt basc sinó per les absències al bàndol blaugrana, sobretot dues de destacades, les dels titulars indiscutibles Sergio Busquets i Luis Suárez. El primer, per la lesió al peu que el deixarà fora dels terrenys de joc fins després de l’aturada de seleccions. L’uruguaià, en canvi, perquè va veure la cinquena targeta groga en l’últim partit de Lliga.

“Anem amb els justos”, resumia el Txingurri a la prèvia. No li faltava gens de raó, perquè només disposava de disset jugadors del primer equip. El divuitè de la convocatòria era Carles Aleñá, del filial. De fet, el futbolista del planter havia d’entrar igualment a una llista en la qual el descartat, a priori, era Yerry Mina. Però el colombià va acabar entrant per la baixa de Thomas Vermaelen, que pateix una contusió arran d’un cop molt fort en l’entrenament de dijous.

Rakitic farà de Busquets

“Les sancions i les lesions arriben quan arriben”, analitzava Valverde, que lamentava la baixa de Sergio Busquets per al partit. “Quan un equip com l’Athletic et pressiona tan amunt, tenir Busquets és boníssim per a nosaltres”. Si no hi ha una sorpresa majúscula, Ivan Rakitic serà l’encarregat d’ocupar la posició de pivot, com a mínim en un esquema de 4-3-3. El migcampista croat és habitualment l’escollit per jugar en la demarcació de Busquets i “sempre que ha ocupat el seu lloc ho ha fet molt bé”, l’elogiava l’entrenador.

Tot i que, com advertia Ernesto Valverde, potser per no ensenyar tant descaradament les cartes, Rakitic no és l’única peça de recanvi possible. “Tenim altres alternatives, tot i que no és fàcil reemplaçar Busquets, perquè és el millor jugador del món en la seva posició”. Si finalment el Txingurri opta per dos pivots, el segon home podria ser Paulinho, tot i que el brasiler no ha acabat d’oferir una gran versió quan ha jugat en aquesta demarcació. L’altra alternativa seria la de Sergi Roberto, però aquesta opció queda del tot descartada perquè el de Reus estarà a la defensa, al lateral dret, ja que el seu relleu, el portuguès Semedo, continua de baixa per lesió.

Si al mig del camp sembla definit que jugarà Rakitic, el dubte és qui ocuparà el lloc de Luis Suárez. “L’Athletic defensa fort, amb dos centrals agressius, i no tenir-lo allà per emprenyar és un problema. Però des que tenia quatre targetes sabíem que podria perdre’s qualsevol partit, i ha tocat aquest”.

L’opció més lògica que té el Txingurri Valverde, la de canviar peça per peça, consistiria a fer jugar Paco Alcácer en el seu lloc. Però amb Philippe Coutinho i Ousmane Dembélé en forma, també podria optar per aquests dos jugadors com a acompanyants de Leo Messi en atac i situar André Gomes a la banda dreta. Això sempre que Andrés Iniesta també es mantingui a l’onze inicial.

L’Athletic Club que aquesta tarda visita el Camp Nou és un rival que està completant una temporada irregular i que es va acomiadar dijous de l’Europa League per la porta del darrere, després de caure derrotat a casa contra l’Olympique de Marsella i acomiadat pels aficionats amb una xiulada sonora. Un rival, per tant, relativament assequible, i més tenint en compte que a domicili només ha guanyat tres dels catorze partits disputats. A més, arriba a Barcelona amb les baixes de Mikel Rico i Yeray Álvarez, lesionats dijous en el partit europeu.

Tot i així, Ernesto Valverde va trencar una llança a favor del club que entrenava fins l’estiu passat i que sap que mai abaixa els braços. “L’Atètic de Madrid està a vuit punts de nosaltres i pensa que pot ser campió. L’Athletic està a vuit punts d’Europa i també pensa que té possibilitats”.