L’última revolució de la NBA té accent català

La NBA més oberta i imprevisible dels últims anys es posa en marxa aquesta nit. Els equips s’han reforçat per lluitar per un anell de campió que té més aspirants que mai. Les franquícies, però, no només inverteixen en jugadors i en entrenadors sinó que porten anys reforçant altres parts de la seva estructura. Xavi Schelling, director de ciència de l’esport i rendiment físic dels San Antonio Spurs, és un dels grans exemples d’èxit d’una competició que no para d’evolucionar. La feina del català és involucrar els diferents departaments que influeixen en el rendiment del jugador. Això inclou una part mèdica i física, però també una altra de rendiment. La veu d’aquest expreparador físic del Bàsquet Manresa és molt escoltada en decisions estratègiques. “A la NBA hi ha més recursos econòmics i humans, però la gran diferència és la seva predisposició a la multidisciplinarietat. Ho ha molta interlocució entre departaments i saben aprofitar les sinergies que això genera. El meu paper és connectar diferents departaments per treballar amb un criteri objectiu i un mètode científic”, analitza en una conversa telefònica amb l’ARA.

Els Spurs tenen set persones treballant al departament d’anàlisi estadística i aquesta informació es complementa amb les dades mèdiques i físiques. “Es tracta d’ajudar a fer que aquesta informació es transformi en una acció, és a dir, que tingui una aplicació concreta”, explica. Els equips de la NBA saben que un excés de dades pot tenir l’efecte contrari. “Quan passa això, deixes de ser eficient perquè tens massa informació. La part important és assegurar-te que les dades sobre les quals treballes són de qualitat. Si els mecanismes de recol·lecció que utilitzes no són precisos, no serveixen de gaire”, confessa. Schelling divideix en tres pilars aquest procés. “El primer objectiu és tenir dades de qualitat màxima. Això fa que en recullis menys. Després has de saber què estàs mesurant. La clau és confirmar si aquesta informació respon a una pregunta que tenies abans de recollir les dades. Si no, incrementes la complexitat i la incertesa a l’hora de prendre decisions. El tercer punt és transformar aquesta informació en un llenguatge simple, que s’entengui ràpidament”, argumenta.

Un ‘glue guy’ multidisciplinari

Els nord-americans acostumen a utilitzar l’expressió glue guy per definir l’especialista que és capaç de connectar diferents departaments. “A més, és algú que tradueix la complexitat de les dades a un llenguatge entenedor per a les parts implicades”, diu. Això permet simplificar la complexitat d’una acció. “Estic convençut que és una visió holística de les coses que no requereix molta més inversió sinó un canvi de paradigma en el rendiment”, resumeix. En un món tan competitiu com la NBA, de vegades els equips es precipiten. “Intenten córrer més del que poden, adoptar un nivell de maduresa per al qual no estan preparades. Primer has d’entendre el context”, adverteix. Aquesta manera de treballar permet millorar l’eficàcia de producció de les franquícies. “Guanyes temps i el disseny de les tasques és més eficient. A més, és un raonament col·lectiu, que és més eficient que l’individual. Les decisions que es prenen són millors. Com més analítica, menys errades”, opina.

Schelling va arribar als Spurs l’any 2014, just després del seu últim anell de campions. “La franquícia és una referència mundial. Jo hi vaig arribar amb peus de plom, però ràpidament vaig assimilar les dues grans característiques: la humilitat i la capacitat d’acceptar les crítiques. Tenen molt clar on volen arribar i de quina manera han de créixer. Si tu hi poses passió i il·lusió, ells et donen tots els mitjans perquè puguis créixer. Això m’ha permès any rere any convertir-me en un professional millor”, reconeix. Els Spurs són considerats un del equips pioners en molts aspectes. “Té una estructura molt madura i va ser la primera franquícia a incorporar el meu rol”, destaca el català, que anima els professionals que venen de la preparació física a “obrir la seva perspectiva”. Les possibilitats es multipliquen. “S’ha de ser creatiu i curiós per gestionar un camp de coneixement molt més ampli”.