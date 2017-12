En joc les últimes places per a la Copa del Rei d'hoquei patins

Després de 13 jornades de competició, Liceo, Barça, Noia i Reus ja han aconseguit el seu bitllet per al torneig del KO, mentre que encara són tres les places que queden lliures, a causa del fet que al Lloret, com a amfitrió i organitzador de la Copa, se li assignarà la vuitena plaça.

La catorzena i penúltima jornada de la primera volta ha arrencat aquest divendres amb el duel gironí entre el Girona CH i el Lloret. El conjunt de Ramon Benito ha golejat per 4-0 al Lloret. Al descans, el gol de Manel Garcia acostava els locals a la Copa. A la segona part, tres gols en els darrers set minuts, obra de Manel Garcia, Borja Ramon Contreras i Oriol Garcia han tancat la golejada local.

El partit de la jornada, però, el protagonitzaran dissabte (16 h, Esport3) el Voltregà i el Barça, un duel en què els blaugranes no es poden despistar si no volen perdre de vista el Liceo, líder de l'OK Lliga, ara mateix a dos punts. El conjunt d'Edu Castro visita una de les pistes més complicades de la categoria, la del Voltregà, on es trobarà amb un equip que ha perdut potencial respecte a l'any passat i s'ha mostrat bastant irregular durant la primera meitat de la temporada però que encara manté les esperances de ser a la Copa.

Qui ja no té opcions de classificar-se entre els set primers és el Vic, que rep el Reus Deportiu dissabte (20 h), en un duel en el qual els reusencs buscaran refer-se de la derrota de dimarts passat contra l'Igualada (4-6), que va evidenciar el cansament per l'acumulació de partits del conjunt de Jordi García.

Els altres dos equips que tenen assegurada la presència a la Copa del Rei, Noia i Reus, s'enfronten al Caldes a casa i al Lleida a domicili, respectivament. Els lleidatans, amb 24 punts, encara no estan matemàticament classificats, però tot indica que el conjunt dirigit per Albert Folguera no fallarà a la cita que se celebrarà a Lloret entre el 22 i el 25 de febrer.

En la resta de partits, el Vendrell, que també es troba entre els més ben classificats per a la Copa, visitarà el Palafrugell. D'altra banda, l'Igualada rebrà l'Alcoi; tancarà la jornada un duel a la part baixa de la classificació entre l'Asturhockey i l'Arenys de Munt, penúltim i últim respectivament.