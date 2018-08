Valverde: "Compto amb Rafinha, però fins al 31 d'agost estarem a l'expectativa"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha exposat les primeres conclusions d'una pretemporada ja acabada que ha qualificat d'"atípica" per la progressiva tornada dels jugadors a la dinàmica del grup. "Als Estats Units la meitat de l'equip era del filial. Tot i no obtenir bons resultats, estic força satisfet amb la línia de l'equip. Contra el Sevilla en certs moments vam notar la inactivitat, però avui era un partit diferent. Ens ha matat una mica el ritme lent del partit. Els amistosos no són el mateix que els partits oficials", ha apuntat el preparador blaugrana.

Valverde també ha valorat alguns noms propis. A propòsit de si veu Arturo Vidal per jugar, ha explicat que "porta uns quants mesos d'inactivitat després de la lesió. És la primera titularitat, està agafant el ritme i la forma". Sobre Rafinha ha estat força clar: "Jo compto amb ell. N'estic content, però fins al 31 d'agost tots estem veient què passa. Jo soc qui té més ganes que es tanqui, però la pregunta [sobre si seguirà o no] no és per a mi".

Sobre si podrem veure sovint Rakitic en el lloc de Busquets, el preparador ha reconegut que és una opció, però no l'única: "L'any passat ja va jugar de pivot. En el cas d'Arthur és una altra possibilitat, com Sergi Roberto, que ho ha fet gaire bé. Són alternatives que fem anar en funció dels partits. Hi ha moltes competicions, hem de pensar i adaptar jugadors en altres posicions, com avui Busquets de central, un rol que podria repetir.

Sobre la posició de Malcom no ha tancat les portes a utilitzar-lo a les dues bandes: "M'agrada allà on faci algun gol. Es pot utilitzar a les dues bandes. Al Bordeus jugava a la dreta, però el problema que té a l'esquerra és l'inconvenient que buscarà la cama esquerra. Sempre busquen col·locar-se bé, com Dembélé. A totes dues bandes tenen sortida. Malcom és un esquerrà més tancat, però té facilitat de xut".

A més, ha demanat paciència per un Luis Suárez que ha recordat que a vegades li costa trobar el primer gol: "El veiem bé, l'any passat al principi també li va costar començar a fer gols, i quan els va fer ho va fer amb continuïtat. Pot estar més o menys encertat, però la lluita i la disputa, i tenir els contraris pendents d'ell, sempre hi seran. És un tema de paciència. És perseverant".