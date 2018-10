Valverde: "Aquest partit és un dels que no s'oblidarà"

“Estem molt contents, sabem el que significa això per la nostra afició. Hem de gaudir-ho però el problema és que no tenim vacances, dimecres hi ha partit". Com no podia ser d'altra forma, Ernesto Valverde s'ha mostrat força satisfet després de la sòlida i contundent victòria del Barça al Clàssic contra el Reial Madrid: "Aquest partit és un dels que no s'oblidarà, un resultat dels que marquen. Afortunadament ha estat a favor nostre i me n'alegro de ser a la banqueta. Quan et van les coses bé, també s'han de passar a net com quan van malament".

Preguntat per la resposta de l'equip en l'absència de Messi, Valverde ha deixat clar que no ha estat un entrebanc: "Tothom es preguntava com respondríem sense Messi. I ho hem fet de l'única manera possible: com a equip. Quan abans es recuperi Messi millor perquè encara que guanyem així el trobem a faltar".

El tècnic blaugrana ha aprofundit en la crisi del conjunt blanc: "No descarto gens el Madrid. Es recuperarà i competirà contra nosaltres. No caurem a la mateixa trampa que ells després de la Supercopa de l’any passat…". El 'Txingurri', a més, ha admès que no li agrada que Lopetegui pugui ser cessat: "No m'agrada que destitueixin a cap entrenador ni al de l'Osca, ni el del Granada, ni el del Madrid ni el del Barça, és clar".

Valverde, d'altra banda, ha celebrat la diana d'un Arturo Vidal que estava sent a l'ull de l'huracà en les últimes setmanes per les seves declaracions demanant més minuts: "Els jugadors s'han alegrat molt pel gol d'Arturo Vidal. És un jugador que ha caigut molt bé al vestidor i confiem molt en ell, ens ha d'aportar molt aquesta temporada".