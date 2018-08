Es ven catifa verda per a concerts

260x366 Messi, sobre la gespa de Valladolid / EFE Messi, sobre la gespa de Valladolid / EFE

Un escenari per a la gira ibèrica del fenomen Maluma, un pàrquing improvisat per a l’època de les rebaixes o el cinema a la fresca més ben instal·lat d’Europa. El José Zorrilla va ser ahir de tot menys un estadi de futbol. De futbol, sense especificar-ne la categoria. El Barça va jugar a Valladolid més pendent de no fer-se mal que d’obrir espais, combinar entre línies i trobar Leo Messi. El futbol es va reduir a la seva expressió més trista.

La pilota va rodar cinc minuts. Tres passades després, la gespa va passar a ser una catifa heretada per cinc generacions, amb forats i bonys. La imatge per televisió era d’un verd artificial rematat amb taques. Moda a la castellana. Un quadre indigne esportivament, vaja, que assenyala el Valladolid i la Lliga Santander. Si la competició fos ferma, els castellans no podrien haver tensat així el reglament. Ningú dins l’extens organigrama de l’organització va revisar a consciència l’estat del terreny de joc. És impensable plantejar-se que hi va haver un test de condicions mínimes i que el va superar. Impossible.

Que la Lliga estigui més pendent dels grans moviments estratègics que del dia a dia és tan previsible com preocupant. El seu negoci va de l’expansió internacional als vestidors visitants de l’estadi més modest. Tot és marca la Lliga. Tot s’ha de cuidar fins al detall per garantir l’etiqueta autoimposada de millor competició del món. El partit d’ahir va deixar en evidència la rematada final del producte. Són faves comptades: si la graderia i els futbolistes es queixen del camp, l’escenari de l’espectacle, el xiringuito cau. Ho deia setmanes enrere Laura Ràfols a l’ARA: “Si parlem de Primera, els partits s’han de disputar amb condicions de Primera. Està molt bé que fem el futbol per la televisió. Però ¿on es juga?” El mantra és -o hauria de ser- global.