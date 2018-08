10 dies per vendre jugadors i evitar fugues no previstes

Amb el mercat de fitxatges de les lligues anglesa i italiana tancat, l’únic enemic que té el Barça els pròxims dies és el PSG. A falta de 9 dies per al tancament del mercat de fitxatges d’estiu a tot Europa, el club francès és gairebé l’únic que pot prendre un futbolista al Barça pagant la clàusula de rescissió. Els francesos, amb els quals el Barça no té precisament una bona relació després de les operacions de l’estiu del 2017 -quan Neymar va acabar a la capital francesa el mateix agost en què Marco Verratti no va sortir del PSG cap a Barcelona-, volen reforçar el centre del camp i estarien valorant presentar una oferta per Ivan Rakitic. Ara mateix al Barça els consta que els francesos hi estan interessats, però no han presentat cap oferta formal. Si el PSG arribés a un acord amb el migcampista internacional croat podria dipositar els 120 milions d’euros de la seva clàusula i fitxar-lo. Tanmateix, des del Barça es dona per fet que Rakitic prefereix continuar en un Barça en què, amb el comiat d’Iniesta, porta galons encara més grans. Valverde l’ha convertit en una peça clau del seu conjunt, i després de jugar un Mundial a un nivell molt alt, Rakitic ha admès que el seu somni és guanyar una segona Lliga de Campions vestit de blaugrana. Però el PSG de Tuchel també vol regnar a Europa i necessita jugadors al mig del camp per acompanyar Mbappé i Neymar en atac. Així, el club francès també va estudiar el futur de Sergio Busquets, però el migcampista no vol sortir del Barça i, de fet, està tancant els detalls d’una millora de contracte que fa mesos que reclama. El nou acord significaria que el futbolista vallesà tindria contracte fins a la temporada 2022/23 amb una clàusula de rescissió superior als 500 milions d’euros. Busquets ha declarat en diverses ocasions que no vol marxar del Barça, tot i que després de veure com altres jugadors rebien una millora de sou, es va queixar a Josep Maria Bartomeu, que li havia promès que ell estaria entre els jugadors més ben pagats de la plantilla.

Rafinha, camí del Betis

El Barça sap que encara no ha acabat la feina, en aquest mercat de fitxatges, però les carpetes que han quedat obertes són les de sortida. En principi, només es faria un fitxatge si Rakitic marxa o si un jugador de primer nivell s’ofereix. És una circumstància improbable malgrat els problemes al Manchester United de Paul Pogba, un jugador que el Barça ha seguit, tot i que dispararia encara més la xifra de diners destinats a pagar nòmines. Un altre nom que el Barça segueix és el del migcampista de l’Ajax Frenkie de Jong, que les dues pròximes setmanes jugarà la prèvia de la Lliga de Campions. Si el club holandès cau contra el Dinamo de Kíev, el Barça podria presentar una oferta per a un futbolista de 21 anys. Ara bé, fitxar un migcampista significaria haver d’obrir la porta a altres jugadors, ja que és una posició amb molts candidats, ara mateix, a la plantilla de Valverde.

A l’espera de veure si el PSG intenta fitxar Ivan Rakitic, el jugador que sembla més a prop de marxar és Rafinha. Ernesto Valverde ja ha comunicat al brasiler que no vol que marxi i, de fet, l’ha convocat en els partits oficials jugats fins ara, però Rafinha vol ser titular i el seu pare i representant, l’exjugador Mazinho, va ser ahir a Sevilla negociant una cessió amb el Betis, com va avançar RAC1. El Barça no tancaria la porta a una cessió a un equip on pogués tenir protagonisme, similar a la de la temporada passada a l’Inter de Milà, i per estil de joc el conjunt andalús és una opció que agrada a Rafinha. En canvi, sembla més complicat el cas d’un altre migcampista, Sergi Samper, que després de patir una nova lesió veu com encara no s’ha aconseguit tancar una cessió per a ell. A Samper ja l’havien cedit les últimes temporades, primer al Granada i després al Las Palmas. No hi va tenir mai sort: a tots dos equips va lesionar-se; a tots dos equips van fer fora un tècnic que confiava en ell per portar algú més defensiu, i tots dos equips van acabar baixant a Segona. Samper, que abans de patir una nova lesió aquest juliol va tenir minuts a la gira americana, sap que ara mateix el seu futur és lluny del Camp Nou.

La intenció de la direcció esportiva del Barça també és vendre o cedir un davanter centre. Alcácer i Munir saben que difícilment podran ser titulars, motiu pel qual valoren les sortides que se’ls ofereix. L’Alabès i el Betis han preguntat per Paco Alcácer, que prioritza continuar a la lliga espanyola, en un equip, si és possible, amb aspiracions europees. Però el Borussia de Dortmund també s’hi ha interessat. Com que Alcácer té més protagonisme al mercat, Munir veu com se li obre la porta a poder seguir al primer equip després de dos anys de cessions per intentar viure a l’ombra de Luis Suárez. Un altre jugador que no descarta marxar és el porter Cillessen.