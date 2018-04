Una versió viable de la Barcelona World Race

Anna Corbella està implicada en la Barcelona World Race des que va néixer. En la primera edició (2007) va estar treballant per a l’organització. Després va participar com a navegant en les dues següents proves (2010 i 2014). La decisió de suspendre la pròxima edició, que havia de començar el gener del 2019, no l’ha deixat indiferent i ara és una de les cares conegudes que apadrinen un canvi de format que permeti adaptar la regata a l’escenari actual.

“El format de regata que havia funcionat durant tres edicions s’ha complicat i no s’han sabut prendre decisions a temps per evitar posposar la regata perquè no hi havia recursos econòmics. Crec que aquesta regata no pot estar finançada per diners públics perquè això seria un escàndol. Es tracta de buscar un projecte que la faci autofinançable i viable econòmicament”, opina a l’ARA Corbella. La seva proposta passa per aparcar la classe IMOCA 60 i canviar els vaixells. “Hi ha una categoria d’embarcacions una mica més petites, el Class40, que està pujant molt i que no exigeix un desenvolupament tecnològic tan gran. És més senzill, barat i, per tant, accessible. Aquests vaixells estan buscant una regata que faci la volta al món i estan parlant amb diferents ciutats del món per veure si volen ser el punt de sortida”, argumenta.

540x306 Anna Corbella / RUTH MARIGOT Anna Corbella / RUTH MARIGOT

La nova prova arrencaria l’octubre del 2019. “El pressupost d’aquesta regata seria sostenible i hi ha patrocinadors interessats. A més, hi ha navegants locals que es podrien plantejar participar-hi. El fet que sigui més accessible no faria baixar el nivell sinó tot just el contrari, ja que quan un esport arriba a més gent el nivell creix. El sistema de classificació permetria assegurar que només hi acabessin participant els millors del món”, explica Corbella.

La llista d’avantatges que enumeren els seus promotors és molt llarga. “Endarrerir sis mesos la competició permetria tenir més temps per buscar més patrocinadors. És una proposta brutal i espero que l’Ajuntament de Barcelona la valori positivament. Si no ho fa, hi ha altres ciutats que han demostrat interès. A mi em faria ràbia que es morís la Barcelona World Race i que aquest projecte no s’estudiés a fons. Barcelona ha d’apostar per projectes innovadors com aquest, que té un alt nivell esportiu i un baix cost econòmic”, diu.

Aquest grup de navegants van presentar la seva proposta fa temps, però ara volen evitar que es quedi en l’oblit. “Quan es va ajornar la Barcelona World Race vam tenir clar que la nostra proposta no podia quedar-se en un calaix. El nostre és un pla per fer viable la prova. Si l’analitzen bé, veuran que és la solució perquè això continuï”, confessa la catalana, que no entén tot el rebombori polític que s’ha generat durant les últimes setmanes. La seva anàlisi fuig de versions partidistes. “A mi m’ha fet molta ràbia que s’hagi polititzat el tema des de tots els angles possibles. Uns deien que era culpa de Montoro i de Madrid. Els altres, que era culpa del Procés. Realment la culpa no és de ningú en concret, la situació és la que és. Hi ha un sumatori de motius que no han fet possible la regata tal com estava prevista. El que s’ha de saber és tenir mentalitat de navegant: si et trobes una tempesta, disminuir la vela i tirar endavant. Encara som a temps de salvar el vaixell de la Barcelona World Race, que no s’ha enfonsat”, assegura Corbella, que compta amb la complicitat d’altres regatistes reconeguts, com Guillermo Altadill.

“Hi ha gent que té el somni de fer la volta al món, però que no pot trobar un patrocinador que li aporti un milió d’euros. Barcelona és un nom fort dins del sector nàutic i de la World Race s’alimentaven moltes coses. Desaparèixer i fer-ho d’aquesta manera és molt dolent per a la imatge de la ciutat i del nostre esport. S’ha embrutat un esdeveniment que feia 12 anys que existia. Era una regata que tenia un alt prestigi internacional, és un dels grans referents. Si la Vendée Globe és l’Everest, la Barcelona World Race era l’Annapurna”, compara.

La idea seria anunciar la nova regata abans de l’estiu. “La Barcelona World Race era un projecte de Fórmula 1, molt car i amb molta tecnologia. El nou projecte que nosaltres plantegem seria un Dakar en què gent amateur pugui accedir a complir el seu somni. Al Dakar hi ha equips superprofessionals que hi van a guanyar i gent que s’agafa una excedència de sis mesos per fer-lo. Aquest és el concepte: fer una prova d’un gran nivell esportiu que sigui accessible per a molta gent”.

“La Barcelona World Race es va crear per desenvolupar el sector nàutic a la zona. L’organització disposava d’una escuderia de vaixells i els participants ho teníem més fàcil. Per la crisi cada vegada hi havia menys diners i aquests actius es van vendre. Si no disposes de vaixell, un de la classse IMOCA 60 és molt sofisticat i molt car”, resumeix.