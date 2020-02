Un viatge marcat pel coronavirus

Amb el nus de la corbata mig desfet, que donava un toc informal a l’uniforme de gala de la Champions, els jugadors del Barça van passar ben de pressa, l’un darrere l’altre, sota un arc metàl·lic. Gens complicat. De fet, si no fos per la presència de força personal mèdic, els futbolistes haurien pensat que era un control de seguretat. Però era l’arc que les autoritats italianes han instal·lat en molts aeroports per mesurar la temperatura dels que arriben al país. Un cop va esclatar l’alerta sanitària pels nombrosos casos de coronavirus al nord, Itàlia va augmentar els controls a totes les portes d’entrada, incloses les de zones allunyades del focus de la malaltia, com Nàpols. Si els primers dies uns quants funcionaris prenien la temperatura de cada passatger, un a un, aquest dilluns ja tenien preparats els arcs que faciliten la feina. Més d’un ni se’n va adonar que li prenien la temperatura. “No ens ha afectat ni hi pensem gaire. Aquests dies penso en les persones afectades a tot el món. És un problema greu”, va dir sense voler-hi donar gaire importància Quique Setién des de la sala de premsa de San Paolo, plena de gom a gom. I sense màscares de protecció.

Humor malgrat tot

“Els del nord sempre es reien de nosaltres dient que som pobres, que tenim el còlera. Doncs mira, ara ells tenen el coronavirus i nosaltres no”, deia rialler el Nino, un aficionat del Nàpols que voltava per San Paolo per si veia els jugadors del Barça. “L’última jornada vam jugar a Brescia, al nord, i ens van cantar una cançó que dia «Napolitans, coronavirus ». És una vergonya, pur racisme del nord cap al sud. Ens canten «coronavirus» quan ells sí que en tenen i nosaltres no!”, afegia enfadat. Itàlia és un país de rivalitats i el futbol, més que unir, separa. “I, tot plegat, per un ruc que va anar a la Xina i no ho va dir als metges. Ja poden culpar els xinesos o qui sigui, que la culpa és d’un italià”, afegia disfrutant de la situació, abans de concloure: “Tu ja m’entens. Aquí som napolitans, no italians. Com vosaltres a Catalunya”. El Nino era l’excepció. La majoria de la gent s’ha pres seriosament l’alarma, i el preu del desinfectant per a les mans s’ha multiplicat per 20 a Itàlia aquests dies. Moltes persones porten mascaretes, tot i que a Nàpols se’n veuen poques. L’Ajuntament encara no aconsella portar-ne, de fet. Aconsella rentar-se molt les mans, utilitzar mocadors de paper, tapar-se la boca amb el braç si s’estornuda... Però la por s’estén més de pressa que la malaltia i alguns aficionats del Barça es preguntaven si el partit es jugaria a porta tancada. “Algú ho ha comentat”, s’excusaven.

Mentides que circulen de pressa, perquè Itàlia ha ajornat aquests dies els esdeveniments esportius amb clubs de zones del sud de la Llombardia, el Piemont i el Vèneto. Massa lluny de Nàpols, ara mateix, on la vida continua amb tota la normalitat del món. Al nord, en canvi, s’han aturat les escoles, la feina i el Carnaval de Venècia.

Partits ajornats

Aquest cap de setmana no es van jugar els partits Atalanta-Sassuolo, Verona-Càller i Torí-Parma, amb clubs del nord. De fet, l’Atalanta estarà pendent de com evoluciona el cas per veure si d’aquí algunes setmanes pot volar a València per enfrontar-se a l’equip d’Albert Celades. El València ja va emetre un comunicat per donar més visibilitat a les recomanacions emeses per la Generalitat Valenciana a tots aquells aficionats que van viatjar la setmana passada a Milà per presenciar el partit contra els italians. Després dels casos de Covid-19 detectats a Itàlia dels últims dies, el València va demanar als seus seguidors que avisessin les autoritats i anessin al metge si tenien problemes respiratoris, tos, febre o falta d’aire i que evitessin el contacte estret amb altres persones.

“El ministeri de Sanitat italià es va posar en contacte amb el club per explicar que caldria passar aquest control, però ha sigut tot molt fàcil i rutinari. Estem informats del que cal fer si algú té febre. Són uns protocols clars”, explica un dels responsables de premsa del Barça, Sergi Nogueras. L’expedició blaugrana, encapçalada pel directiu Jordi Moix, que va anar al sopar de directives amb el president local, Aurelio de Laurentiis, continuava més preocupada per la crisi interna que no pas per la malaltia.