El pare de 3 víctimes intenta agredir l'exmetge de gimnàstica dels EUA durant el judici

El pare de tres de les víctimes de l'exmetge de l'equip de gimnàstica dels EUA Larry Nassar, recentment condemnat per haver abusat sexualment de més d'un centenar de joves, ha intentat aquest divendres agredir l'acusat durant una vista judicial després de demanar a la jutge que li deixés "cinc minuts a soles" amb ell.

"M'agradaria demanar-li que, com a part de la sentència, em deixi cinc minuts tot sol en una habitació amb aquest dimoni. Podria concedir-me això?", ha dit Randall Margraves en donar el seu testimoni durant la causa que l'exmetge té encara oberta al comtat d'Eaton (Michigan).

Davant la sorpresa de la jutge per aquesta petició inusual, Margraves ha repreguntat a la magistrada de manera contundent: "Sí o no?". La jutge ha explicat al pare que no podia concedir-l'hi, de manera que Margraves ha optat per rebaixar les seves expectatives i demanar només "un minut" a soles amb l'acusat.

La nova negativa de la magistrada ha portat Margraves a abalançar-se sobre Nassar al crit de "Deixeu-me aquest fill de puta!". Les forces de seguretat presents han aconseguit reduir Margraves, que tot i trobar-se ja a terra i immobilitzat, no ha cessat en les seves pretensions. "Vull aquest fill de puta! Deixeu-me un minut amb aquest malparit!", cridava alhora que la policia li demanava que es calmés abans d'emmanillar-lo i, finalment, treure'l de la sala.

Les vistes judicials posteriors a la condemna

La vista judicial d'aquest divendres ha estat una més de la sèrie de processos que pesen contra Nassar, que es troba a la presó des de finals del 2016 després de ser acusat de tres càrrecs de conducta sexual delictiva de primer grau amb una persona menor de 13 anys i possessió de pornografia infantil.

540x306 El pare que ha intentat l'agressió a Larry Nassar, reduït per la policia / REBECCA COOK / REUTERS El pare que ha intentat l'agressió a Larry Nassar, reduït per la policia / REBECCA COOK / REUTERS

El 24 de gener, Nassar va ser condemnat a un mínim de 40 anys i un màxim de 175 de presó per haver abusat de més d'un centenar de joves gimnastes. La decisió va arribar després d'una setmana d'audiències, que van comptar amb el testimoni de prop de 160 de nenes i dones, incloent-hi medallistes olímpiques, que van acusar Nassar, de 54 anys, d'haver abusat d'elles davant un tribunal de Lansing (Michigan).

540x306 Larry Nassar, abans de començar la vista d'aquest divendres / REBECCA COOK / REUTERS Larry Nassar, abans de començar la vista d'aquest divendres / REBECCA COOK / REUTERS

Després de la condemna contra Nassar, un comitè de la Cambra de Representants va demanar al Comitè Olímpic dels EUA; als equips nord-americans de gimnàstica, natació i taekwondo, i a la Universitat Estatal de Michigan informes sobre el seu rol en els abusos que van tenir lloc en aquestes institucions.

Així mateix, l'ens legislatiu va aprovar el 29 de gener un projecte de llei per combatre i prevenir els abusos sexuals a les organitzacions esportives. El projecte obliga, en primer lloc, els equips, federacions i altres organitzacions esportives a denunciar a les forces de seguretat qualsevol tipus d'abús sexual del qual tinguin coneixement en un lapse màxim de 24 hores.