Jugar amb la realitat: els esports maten el cuquet de la competició amb els videojocs

La crisi del coronavirus té tots els esportistes –com la resta de ciutadans que no han de fer feines essencials– tancats a casa. La seva prioritat és mantenir-se actius per no perdre la forma durant el confinament, però entre rutina d'exercicis i rutina d'exercicis, també estan trobant moments per seguir estimulant el cuquet competitiu. L'instint del partit, l'adrenalina de la cursa. En l'última setmana s'han multiplicat les experiències en què els esportistes agafen els comandaments d'un videojoc i s'agrupen al voltant d'una pantalla per competir entre ells. La solució en temps de pandèmia és virtual.

Futbol

Una iniciativa d'Ibai Llanos reuneix en un torneig 16 equips de la Lliga

El primer a obrir foc va ser el futbol a través d’Ibai Llanos, una celebritat en l’univers dels videojocs a Espanya. Per iniciativa seva, i després que hagués locutat amb èxit el derbi entre el Betis i el Sevilla jugat des dels comandaments per Borja Iglesias i Sergio Reguilón, es va organitzar un torneig amb la majoria de jugadors de la Lliga Santander (Sergi Roberto va jugar per al Barça i Adrián Embarba per a l’Espanyol). El torneig no només es va poder seguir a través d’internet a la plataforma de streaming per a videojugadors Twitch, sinó que també es va emetre per televisió, a Movistar. Comentaristes com Manolo Lama, Miguel Ángel Román o José Sanchís hi van participar. Altres països també se'n van fer ressò. El campionat tenia un rerefons solidari i es van recaptar 190.000 euros.

GRACIAS a @IbaiLlanos, @LaLiga, @marcoasensio10, @Carlos10Soler, @thibautcourtois y a todos los equipos, jugadores y personas que nos hicisteis vibrar con #LaLigaSantanderChallenge y conseguisteis sumar 190.000 euros para ayudar al personal en primera línea contra el #coronavirus pic.twitter.com/oR38BT7lYR — UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) March 27, 2020

Un Espanya-Alemanya virtual

Cada cancel·lació d’un partit ha obert la possibilitat de trobar-hi una rèplica virtual. I no ha sigut només cosa dels clubs, sinó que la idea també ha fet efecte a les seleccions. Ajornada l’Euro fins al 2021 i aturats tots els partits de preparació, també les Federacions han buscat alternatives per mantenir-se actives. Així, les seleccions d’Espanya i d’Alemanya s’han inventat un partit amistós per suplir el que havien de jugar el dia 26. S’han organitzat quatre duels: l’absolut, que enfrontarà Marco Asensio amb el porter Bernd Leno, l’absolut femení, que enfrontarà Sheila García amb Vanessa Fudalla, la versió sub-21, amb el blaugrana Abel Ruiz contra Nico Schlotterbeck, i un amb especialistes dels e-sports, que jugaran JRA i MoAuba. Teledeporte farà cobertura en directe dels partits.

El futbol semiprofessional també es mobilitza

Seguint l’exemple dels professionals, la Segona Divisió B i la Tercera Divisió també es van mobilitzar ràpidament per imitar el torneig que havien fet els jugadors de Primera. Al campionat de Tercera, el guanyador ha sigut la Pobla de Mafumet, representat als comandaments per Iván Riveiro. Va derrotar a la final la UA Horta, en què jugava David López. Durant aquesta setmana, el torneig passarà el protagonisme al grup tercer de la 2a B.

📢 ¿Qué emparejamientos os gustaría ver? Os descubrimos los horarios de los partidos del torneo. Lunes a las 18h pondremos nombres a los emparejamientos. Martes a las 18h, primer partido. Podéis ir cogiendo sitio ⤵️:



🔗 https://t.co/JYMrlhMMkD #YoMeQuedoEnCasa #2bg3challenge pic.twitter.com/KOmtO1ByoK — 2bg3virtual (@2bg3virtual) March 28, 2020

El Girona, al Trofeu Carranza solidari

Durant la setmana, el Cadis va posar en marxa una edició especial del Trofeu Ramon de Carranza, un dels històrics de les pretemporades a l’estiu, en modalitat d’ e-sports. El rerefons és solidari, amb la voluntat de recaptar fons per al ministeri de Salut. Hi ha representats 21 dels 22 equips de Segona. Valery Fernández està sent el jugador que representa el Girona.

🏆 #TrofeoCarranza #GironaRacing



5-3 | ¡Final! El @GironaFC se clasifica para Cuartos de Final tras eliminar al @realracingclub.



¡Valery continúa su andadura en el Trofeo!



💪 Aporta tu granito de arena en https://t.co/dih8UPt3OS pic.twitter.com/UlNqCzEtSu — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 28, 2020

Motociclisme

La rivalitat dels germans Márquez va més enllà de l’asfalt

La idea dels tornejos virtuals no és exclusiva del futbol. Aquest diumenge també els pilots de MotoGP van fer el salt a les pantalles i van desafiar-se en una cursa a sis voltes al circuit italià de Mugello. Sota l’etiqueta #StayAtHomeGP i amb la narració de l’especialista d’ e-sports Jack Appleyard, van córrer una cursa virtual els pilots Marc i Àlex Márquez, Àlex Rins, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Joan Mir, Miguel Oliveira, Iker Lecuona, Pecco Bagnaia i Fabio Quartararo. El triomf va ser per al petit dels Márquez, que "debutava" a la categoria reina i que va sorprendre a la resta de pilots des del començament. Ell mateix va fer-ne broma a les xarxes socials.

Esperaba que el debut en @MotoGP fuera diferente pero... primera victoria!! Debut soñado! 😃😂

I expected another @MotoGP debut but.. first win!! Dream debut! #StayAtHomeGP @MotoGPeSport pic.twitter.com/kjd8kHeanJ — Alex Márquez (@alexmarquez73) March 29, 2020

Bàsquet

Una lliga virtual per iniciativa catalana

L’entrenador i director esportiu del CB Sant Celoni, Pere Purrà, ha organitzat una lliga virtual amb 30 clubs catalans. Purrà és un dels tècnics de bàsquet més actius a les xarxes en aquests dies de confinament (està compartint contingut i moderant videoconferències) i del seu impuls n'ha sorgit un campionat. Encara s’han de confirmar els clubs participants i està previst que es comenci a jugar a finals de setmana.