“Si vols fer un Mundial, el normal és que hi hagi els millors pilots”

Aquest diumenge aterra al Palau Sant Jordi el Mundial de X-Trial, el Campionat del Món de trial indoor, una de les cites més destacades per a la majoria de pilots de l’especialitat. Toni Bou, el pilot que més triomfs acumula a Barcelona, perseguirà a partir de les 17.00 h la 12a victòria al Sant Jordi. Però enguany la competició arriba carregada de novetats i amb polèmica. La incorporació de la marca francesa 2Play com a promotora del Mundial de X-Trial a principis d’any va provocar diversos canvis de reglament, que han provocat que molts pilots, tant els que hi participen com els que no, no hi estiguin del tot d’acord. “S’ha fet pensant en el públic, perquè a nosaltres ens han complicat la vida”, deia fa poc Toni Bou. Un dels que s’ha vist perjudicat per la nova normativa és el tarragoní Albert Cabestany, que aquest any no participa en el Mundial. “Han fet uns canvis bastant dràstics, sense donar prioritat a l’esport. Volen donar entrada a nous pilots, abaratir costos... però ben bé no sé què estan fent. No té sentit”, assegura Cabestany, que afegeix: “Quan tu intentes fer un Mundial, el més normal és que hi hagi els millors pilots del món... Però no és només el fet que jo no hi vagi, és que els pilots que hi competeixen estan fent coses que no els toca... Tens el Jeroni Fajardo, tercer de l’any passat, que hi és com a wild-card obrint zones. Fan unes coses absurdes i no entenc què pretenen”. De fet, Fajardo, que va ser tercer del Mundial l’any passat -i va superar per poc Cabestany, que va acabar quart- no és dins del grup de cinc pilots fixos que competeixen a totes les cites del Mundial. És del grup dels anomenats event riders, és a dir, els quatre pilots que el promotor convida a cada esdeveniment.

Aquest, de fet, és un dels canvis que s’han introduït a partir d’aquest any. Un canvi que, com indicava Cabestany, està enfocat a aconseguir que pilots de diverses nacionalitats entrin a la roda i hi participin. I és que ara competeix a cada prova el campió de l’any passat (Toni Bou) i un altre dels pilots que va acabar l’any anterior entre els cinc primers (Adam Raga). Dels altres tres pilots fixos, dos han de tenir nacionalitats diferents als altres (James Dabill i Benoit Bincaz) i el tercer ha de tenir menys de 25 anys (Jaime Busto). “L’únic que han aconseguit de moment és donar-li avantatge al Toni [Bou], perquè és un pilot molt fort, costa molt guanyar-lo quan ell no té pressió, i el que no és normal és que ara tingui un avantatge d’una prova sencera”, argumenta Cabestany. El cert és que Bou ha guanyat les quatre proves que s’han disputat i té 26 punts més que el segon, Adam Raga.

Un altre dels canvis que també ha aixecat polseguera és la segona ronda de la competició. A diferència d’altres anys, ara es fan dos grups, en funció de la classificació de la primera ronda: un amb el segon, el tercer i el sisè classificat i un altre amb el primer, el quart i el cinquè. I a la final hi passa el millor de cada grup, cosa que provoca que potser accedeixi a la final un pilot més penalitzat a la segona ronda que un altre que hagi quedat eliminat. “A vegades veus que el pilot que arriba a la final amb el Toni no s’hi esforça gaire perquè ja té el segon lloc assegurat”, indica Cabestany, que després de 17 participacions, avui no serà al Sant Jordi. “El Fuji [Takahisa Fujinami] i jo portàvem 17 participacions, aquest any es desfarà l’empat”, diu el tarragoní.

El canvi a Beta

Aquest inici d’any ha estat ple de canvis per a Albert Cabestany. Després de 13 anys amb Sherco, va anunciar que deixava la marca per, poc després, dir que fitxava per Beta. “Va arribar un punt que els camins es van separar, eren molts anys i els últims van ser molt complicats perquè vaig començar a tenir problemes de feeling amb la moto”, diu el tarragoní, que encara amb optimisme el seu retorn a la competició amb la marca italiana. “Em vaig posar en contacte amb Beta per explicar-nos la filosofia que teníem i ràpidament ens vam posar d’acord”, comenta, satisfet.

De fet, ara està centrat a preparar la moto per quan comenci el Mundial de trial a l’aire lliure, previst per a mitjans de maig. “Ara han vingut els companys d’equip d’Itàlia uns dies a entrenar. Estem polint petits detallets que falten, però la veritat és que estic molt content. Les sensacions amb la moto són molt positives, necessitava tornar a recuperar aquestes bones sensacions, i realment estic tornant a passar-m’ho bé amb la moto”, conclou.