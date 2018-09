La Volta a Catalunya presenta el recorregut definitiu de la pròxima edició

La Volta Ciclista a Catalunya ja té definits els inicis i finals d’etapa de la 99a edició de la ronda catalana, que tindrà lloc del 25 al 31 de març del 2019. La tercera prova per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia presentarà un recorregut amb dos finals en alt, a les estacions d’esquí de Vallter 2000 i la Molina. Aquesta volta suposa el retorn a la cursa de municipis com Sant Feliu de Guíxols, Vila-seca i Puigcerdà.

A més, ciutats com Mataró, Valls i Sant Cugat del Vallès, així com els municipis de la Vall de Camprodon, mantenen la seva aposta per la Volta i seguiran gaudint un any més del millor ciclisme mundial.

99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya (del 25 al 31 de març del 2019)

1a etapa Calella - Calella

2a etapa Mataró - Sant Feliu de Guíxols

3a etapa Sant Feliu de Guíxols - Vallter 2000 (Setcases)

4a etapa Llanars (Vall de Camprodon) - la Molina

5a etapa Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès

6a etapa Valls - Vila-seca

7a etapa Barcelona - Barcelona (Circuit de Montjuïc)

L’organització de la Volta procedirà ara a elaborar i crear els millors itineraris per fer de la 99a edició una cursa exigent i d’alt nivell per als millors ciclistes i equips del món, que any rere any es donen cita amb la prova catalana.

Així, tots els detalls del recorregut, com el quilometratge, els ports o els itineraris, seran públics a partir del 2019, quan es farà la presentació oficial de la cursa.

L’anunci de les ciutats i etapes de la Volta coincideix amb la posada en escena de la nova pàgina web de la Volta Ciclista a Catalunya (www.voltacatalunya.cat), que avui ha vist la llum i que confirma l’aposta per la renovació de tot el que envolta la cursa.

La web, a part de presentar una imatge més moderna i adaptada als nous temps, incorpora un tercer idioma i, per tant, tota la informació de la cursa es podrà seguir en tres llengües: català, castellà i anglès.