El Barceloneta, favorit per endur-se la Copa del Rei de waterpolo

La Copa del Rei Premaat de waterpolo comença aquest divendres a la piscina descoberta Joan Serra del Centre Natació Mataró, amb uns quarts de final molt igualats en els quals destaca el duel estel·lar entre els dos millors equips ara mateix, l'Atlètic Barceloneta i el CN Terrassa.

El conjunt barceloní surt com a favorit per sumar el seu setè títol consecutiu i debutarà davant un rival al qual va vèncer clarament en els dos últims precedents per resultats gairebé idèntics. En la Supercopa d'Espanya es va imposar 13-6 als de Dídac Corbacho i a la Lliga va guanyar per 13-7.

La resta de partits de quarts de final es presenten sense clars favorits. La competició s'obrirà a les 11.30 hores del matí amb el duel entre el Real Canoe i el CN Barcelona. Els madrilenys són vuitens a la taula i es van classificar a la Copa in extrems en l'última jornada de la primera volta.

El seu rival, el CN Barcelona, ha elevat el seu nivell aquesta temporada amb l'arribada a l'equip d'Adrià Delgado. Els de Toni Esteller són tercers a la Lliga encara que en l'últim partit contra els madrilenys es van emportar el triomf per un sol gol (9-10). L'equip que guanyi aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador del partit entre l'Atlètic Barceloneta i el CN Terrassa pel qual podria produir-se un derbi en semifinals si, com la lògica indica, passen els dos equips barcelonins.

A l'altre costat del quadre no s'entreveuen dos clars favorits per passar a semifinals. El Quadis Mataró hauria de fer valer contra el Sant Andreu l'avantatge de jugar davant del seu públic, encara que el conjunt de Dani Ballart sembla tenir-li presa la mesura ja que l'ha vençut en els dos partits de Lliga disputats aquesta temporada. Fa quinze dies, els barcelonins van guanyar (9-11) al mateix escenari del partit de demà divendres, repetint el triomf de la primera volta a la piscina del CN Sant Andreu (6-5).

El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al vencedor del partit entre el CE Mediterrani i l'Astralpool Sabadell, amb els barcelonins com a favorits. A la Lliga, el 'Medi' va derrotar (8-6) els sabadellencs a domicili.

QUARTS DE FINAL (Divendres, 15)

Partit 1.- Real Canoe - CN Barcelona Vista (11.30 hores)

Partit 2.- Atlètic Barceloneta - CN Terrassa (13.15 hores)

Partit 3.- CE Mediterrani - Astralpool Sabadell (15.30 hores)

Partit 4.- CN Quadis Mataró - CN Sant Andreu (17.15 hores)

Semifinals (Dissabte, 16)

Guanyador Partit 1 - Guanyador Partit 2 (11.10 hores)

Guanyador Partit 3 - Guanyador Partit 4 (13.15 hores)

FINAL (Diumenge, 17)

Partit final (12 hores).