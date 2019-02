Atlètic-Barceloneta - CN Barcelona, primera semifinal de la Copa de waterpolo

L'Atlètic-Barceloneta, gran favorit per tornar a guanyar la Copa del Rei de waterpolo masculí, s'ha imposat per un clar 10-4 al CN Terrassa en el partit més destacat dels quarts de final, jugats a Mataró. En el duel entre els dos primers classificats de la Lliga, l'equip mariner no ha fallat.

El Barceloneta ja ha començat amb un parcial de 4-1, però l'equip vallesà, entrenat per Dídac Cobacho, ha reaccionat al segon quart, quan anaven perdent per 6-4 gràcies al bon partit de Sergi Mora. Felipe Perrone, però, s'ha convertit en el líder de l'equip mariner marcant el 7-4, abans d'un tercer quart marcat per les bones aturades dels dos porters, ja que no s'han vist gols. En l'últim quart, Perrone i Granados han evitat la sorpresa, amb un parcial de 3-0 que ha decidit el partit en l'últim quart.

El rival del Barceloneta a la semifinal d'aquest dissabte serà el seu veí, un CN Barcelona que ha superat als penals el Canoe, i així ha assegurat de passada unes semifinals 100% catalanes. L'equip de Toni Esteller, després de patir contra els madrilenys (5-5), s'ha imposat a la tanda de penals per 3-4. En un partit marcat per la bona feina de les defenses, el Barcelona ha arribat a anar perdent a falta d'un minut per al final del partit.