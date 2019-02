Mediterrani-Sabadell i Sant Andreu-Rubí, semifinals de la Copa de la Reina femenina de waterpolo

Semifinals 100% catalanes a la Copa de la Reina femenina de waterpolo. El CE Mediterrani i el CN Sabadell s'han classificat per jugar la primer semifinalista de la Copa de la Reina de waterpolo 2019, després d'imposar-se per 5 a 7 al CN Terrassa i per 14 a 7 al Mataró, respectivament. La semifinal es jugarà aquest dissabte (11.15 h) a les instal·lacions del CN Sant Feliu.

La segona semifinal, a les 13 h, la disputaran el Rubí, que va superar per 11-8 el Saragossa i el Sant Andreu, que ha superat les amfitriones, el Sant Feliu, per un clar 7-17.

El Mediterrani decideix en l'últim quart

El Medi ha controlat el partit ja de sortida, amb un parcial de 2-0 gràcies als gols de Naia Duran i Clara Espar. Montoya ha fet el primer gol egarenc al final del primer quart (1-2). Al segon, Montoya ha tornat a liderar un Terrassa que s'ha situat 3-2 per davant, tot i que l'equip de Marc Comas ha empatat abans del descans gràcies a Helena Dalmases (3-3).

Al tercer quart, els gols de Clara Espar i Claudia Abad han mantingut la igualtat al tercer quart (4-4), però en l'últim període el Mediterrani ha sentenciat amb els gols de Carla Toha, Marta Ungria i Sarah Lizotte. L'últim gol terrassenc l'ha fet Blanca Goset.

El CN Sabadell, sense rival

Al segon partit de quarts de final, el Mataró ha plantat cara durant els primers quarts, però després no ha pogut fe res contra un CN Sabadell que ha guanyat 10 de les últimes 11 edicions de la Copa. Els gols de Maica Garcia, Judith Forca (2) i Bea Ortiz han situat un parcial de 4-1 al primer quart, amb gol de la francesa Bacheller per a les maresmenques. Tot i això, el Mataró ha reaccionat al segon quart, amb dianes de Marta Bach i Audrey Daulé (4-3). Bea Ortiz, però, ha posat ordre i al descans el Sabadell ja guanyava per 7-3. A la segona part, el Sabadell no ha donat opcions a un Mataró lluitador (11-6 al tercer quart) i ha convertit l'últim període en un tràmit.

Triomf brillant del Rubí

Al tercer partit dels quarts de final el Rubí s'ha desfet del Saragossa amb 7 gols d'Ari Ruiz. Al final del primer quart les aragoneses estaven controlant el partit gràcies a dos gols de Julia Tazueco (3-2). S'ha mantingut una dinàmica de molta intensitat amb intercanvis de gols constants al segon quart, però a falta de tres minuts per al descans Ari Ruiz ha posat per davant les vallesanes amb dos gols consecutius. Tot i això, Tazueco i Ciudad han donat avantatge al Saragossa amb dos gols en l'últim minut (5-6).

En el tercer quart l'EW Saragossa ha plantejat una defensa molt sòlida, amb una Macu

Bell pletòrica sota pals, però un parcial de 0 a 3 ha decantat la balança per a les de

David Martín: Raquel Prieto, Ari Ruiz i Amanda Triviño han posat el Rubí per davant al final del tercer quart (8-7) i el Rubí ha confirmat el triomf en un últim quart brillant d'Ari Ruiz.

El Sant Andreu, molt superior

En el darrer partit del dia, les amfitriones del Sant Feliu no han pogut plantat cara a un Sant Andreu molt superior que ha sentenciat el partit de quarts de final ja en el primer quart (1-5). Al segon, malgrat un intent de reacció local, l'atac andreuenc ha consolidat el resultat (3-10) convertint els dos darrers quarts en un tràmit. El Sant Feliu però, no ha defallit jugant un bon tercer quart (13-5), abans d'un darrer marcat per l'encert golejador dels dos equips un cop les defenses s'han relaxat (7-17).