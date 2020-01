El waterpolo femení espanyol conquista Europa

La selecció espanyola femenina de waterpolo es va proclamar ahir campiona del segon campionat europeu del seu palmarès a la mateixa ciutat on havia aixecat el primer: Budapest, el 2014. El conjunt que entrena Miki Oca, majoritàriament format per jugadores catalanes i que es compon d’una equilibrada mescla de joves amb molt futur, com la boia Paula Leitón (19 anys), i veteranes contrastades com la portera Laura Ester (30 anys), va derrotar Rússia en una final molt ajustada i que es va decidir per només un gol de diferència: 13 a 12. La MVP de la final va ser la jugadora de Rubí Bea Ortiz, que aquesta temporada juga al CN Terrassa després d’una etapa exitosa al CN Sabadell, dos dels conjunts més potents del waterpolo femení espanyol.

La final d’ahir va començar, com no podia ser d’una altra manera, marcada per la igualtat màxima, amb les llançadores dels dos equips volent demostrar la seva fortalesa. El marcador d’empat (8-8) al descans del partit va reflectir el que s’estava veient a l’aigua de la piscina: ni el combinat estatal femení espanyol ni el rus aconseguien distanciar-se al marcador.

Al tercer període és quan més malament ho va passar l’equip que entrena Miki Oca, ja que les russes van aconseguir establir una renda de dos gols de diferència gràcies a les dianes de Prokofyeva i Bersneva, a falta de tretze minuts pel final del partit (8-10). Tocava remar de valent i liderades per les aturades d’una descomunal Laura Ester i pel talent ofensiu de la jugadora del CN Mataró Ani Espar i de la boia del CN Sabadell Maica García -màxima golejadora amb quatre gols-, les jugadores de la selecció espanyola van reaccionar amb un parcial demolidor de 5-0 a falta d’un minut i mig pel final. L’última empenta russa va ser insuficient per prendre el triomf a una selecció espanyola femenina de waterpolo que segueix engreixant el seu palmarès.

Amb el triomf d’ahir, sumen dos ors europeus (Budapest 2020 i 2014); una plata (Màlaga 2008) i un bronze europeus (Barcelona 2018); una plata olímpica (Londres 2012); un títol mundial (Barcelona 2013) i dues plates mundials (Budapest 2017 i Gwangju 2019).

Avui, final masculina

Després de la final femenina del campionat europeu, avui es disputarà la masculina, que enfrontarà la selecció d’Espanya amb el combinat estatal d’Hongria (19 h, Teledeporte).