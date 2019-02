L'Olympiakos deixa el Sant Andreu molt lluny de la 'final four' (7-16)

El Sant Andreu gairebé s'acomiada del somni de jugar la 'final four' europea per primer cop, després de perdre contra el potent Olympiakos grec a casa per 7-16 al partit d'anada. Un parcial de 0-4 al segon quart ha decidit el partit.

Les andreuenques s'han avançat amb un gol de Sleeking, però la reacció grega ha sigut ràpida ja al primer quart (2-3). Al segon, el domini de l'equip del Pireu ha decidit el matx, tot i que María Elena Sánchez ha aturat dos penals.

El tercer quart també ha sigut de domini visitant. A l'últim, Sleeking ha marcat dos gols, però un nou parcial de 0-3 ha tancat la golejada de les gregues. La tornada serà el 9 de març.