Wu Lei: "Amb el temps podré demostrar més coses, espero estar molts anys a l'Espanyol"

Wu Lei ha parlat per primer cop en roda de premsa des de la seva presentació com a jugador de l'Espanyol. L'atacant xinès, ajudat pel seu traductor personal, ha reconegut que encara no està en la seva plenitud física. "Desafortunadament encara no estic en la meva millor física a causa de les lesions. Necessito temps per adaptar-me al ritme de la Lliga espanyola, que és molt diferent al de la xinesa. Amb el temps espero poder demostrar mes coses i poder estar molts més anys aquí. Jo mateix m'he sorprès del bon rendiment que he donat. Això va lligat al bon tracte que he rebut del cos tècnic. Amb el temps rendiré millor que ara", ha afirmat.

L'atacant xinès ha reconegut que ja sap algunes expressions de salutació, i que Rubi li ha preparat una sèrie d'expressions per entendre millor el futbol. En les pròximes setmanes, a més, farà classes particulars amb un professor. "Barcelona em sembla una ciutat molt bonica, amb mar, platja, bones escultures i bon clima. La primera setmana va ser difícil, però ja estic més preparat, sobretot amb la llengua". Sobre el fet que amb ell encara no han perdut, ha assegurat que li agrada que la gent pensi que és "el talismà". "Sé que l'equip va començar molt bé la temporada i després va tenir alts i baixos. Estem en un moment important de la temporada que determinarà si lluitem per Europa o ens quedem a mitja taula".

Wu ha deixat clar que la rebuda del vestidor ha sigut molt positiva: "Des del primer dia he tingut molt bona relació i he pogut anar a dinar amb ells. M'han transmès que puc contactar amb ells en qualsevol problema que tingui". L'atacant també ha confessat que espera no defraudar els seus compatriotes que tantes expectatives tenen posades en ell: "Feia temps que un jugador d'allà no sortia cap a una de les millors lligues del món. Intento aconseguir que aquesta pressió sigui una motivació i espero no decebre els aficionats".