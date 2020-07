Xavi renova amb l'Al-Sadd fins a les eleccions del Barça

L'Al-Sadd ha anunciat aquest diumenge que el seu entrenador, Xavi Hernández, seguirà un any més al càrrec. L'egarenc es mantindrà, doncs, un segon any com a màxim responsable esportiu del club qatarià, on també va jugar els seus últims partits com a futbolista professional. Tret que hi hagi un gir de guió inesperat, la notícia refreda l'opció que Xavi agafi la banqueta del Barça el curs que ve, en substitució de Quique Setién, i suposa un cop de porta a la possibilitat que Bartomeu intentés convèncer-lo, per segona vegada en sis mesos, per tornar al club blaugrana. Ara bé, segons ha informat la Cadena SER i ha pogut confirmar l'ARA, l'Al-Sadd ha acordat amb Hernández una clàusula liberatòria en cas que el Barça –i només el Barça– el vingui a buscar.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabian https://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020

Després d'anunciar un entrenador-ídol com Sarunas Jasikevicius per a l'equip de bàsquet aquesta mateixa setmana, el president del Barça s'havia plantejat repetir la fórmula amb Xavi per al futbol. Ho explicàvem a l'ARA i destacàvem que era una opció sostenible, un motor d'il·lusió esportiva en un context de dificultat econòmica que impedeix fer grans despeses en fitxatges. Un cop ha rubricat l'acord, el tècnic vallesà ha declarat als mitjans de l'Al-Sadd: "El meu objectiu ara és preparar els jugadors per a les properes competicions. Lluitarem per tot. Estic molt content de seguir al club".