El xerpa que vol pujar tot sol l’Everest

Quan Kami Rita Xerpa tenia 14 anys ja havia pujat uns quants cops als dos primers camps de l’Everest. El seu pare, Mingma Chering, com tants altres xerpes, tenia com a feina acompanyar fins al cim més alt del món expedicions d’alpinistes de tot el món amb el somni de pujar al sostre del planeta. “Els xerpes mai havien pensat a fer el cim de l’Everest, tot i que feien ofrenes a la muntanya, ja que la consideraven sagrada, una zona beneïda amb una gran energia. Però tot va canviar quan van arribar els britànics”, explica el periodista Jonathan Neale, autor del llibre Tigers of the snow sobre els xerpes. Aquest poble va començar a acompanyar els alpinistes que volien fer el cim i avui en dia la major part dels xerpes viuen d’això. I amb 48 anys, Kami Rita Xerpa iniciarà aquest cap de setmana una nova ascensió a l’Everest. Si ho aconsegueix, es convertirà en la persona que ha pujat més cops a dalt de tot, ja que ho haurà fet 22 vegades. Kami Rita Xerpa porta 21 ascensions a l’Everest, tantes com Apa Xerpa i Phurba Tashi Xerpa. D’aquestes 21 ascensions, 20 les ha fet des del vessant del Nepal, la seva terra, i una des de la part xinesa.

“Quan li vaig preguntar al pare del Kami Rita per quina raó creia que els occidentals volien pujar l’Everest, va començar a riure. M’havia trobat altres xerpes que deien que ho fem per ego, però el pare va respondre que la resposta era més senzilla: perquè els agrada. La sorpresa va ser quan va afegir que el seu fill era l’únic xerpa que feia els cims per la mateixa raó: «Perquè li agrada i perquè vol ser famós»”, explica Neale. De fet, la major part de xerpes admeten que tenen aquesta feina per una raó ben clara: per guanyar diners.

Kami Rita Xerpa, en canvi, admet que vol ser l’home amb més ascensos “per ser reconegut”. Kami Rita va néixer a la vila de Thame, a la vall del Khumbu (Nepal), envoltat de famílies que havien perdut familiars en expedicions. El 27 de maig del 2017 Kami, que treballa per a l’agència Alpine Ascents, va acompanyar uns clients fins al cim, en la seva 21a ascensió al sostre del món, tantes com Apa Xerpa i Phurba Tashi Xerpa, dos homes que ja s’han jubilat. “Es tracta d’un intent de fer història i enorgullir tota la comunitat xerpa i el meu país”, ha explicat Kami Rita Xerpa, que va formar part amb 24 anys d’una cordada que el govern del Nepal va pagar per a joves locals. “Va ser magnífic, poder pujar sense dependre de clients, al nostre ritme”, ha recordat aquests dies Kami Rita, que guarda els certificats de cada ascens.

“Un 40% de les morts a l’Everest són xerpes, però ningú els recorda. Les empreses d’alpinisme tenen per contracte un compromís per pagar diners a la família en cas de mort, però no és gaire. És com si no existissin, tot i que són claus per pujar”, es queixa Neale, que recorda que el primer ascens amb èxit, el 1953, el van fer Sir Edmund Hillary, de Nova Zelanda, i el xerpa Tenzing Norgay, però tota la glòria va ser per a Hillary.

Els xerpes eren un poble nòmada que va arribar al segle XVI a la zona del Nepal i el Tibet, on van quedar aïllats fins que l’alpinisme els va obrir al món. Per als xerpes, l’Everest és diu Chomolungma (la mare de l’Univers), tot i que assumeixen amb normalitat que porti el nom d’un topògraf gal·lès, George Everest, que va ser responsable de la topografia de l’Índia britànica des del 1830 fins al 1843. Un cim que anirà lligat al nom de Kami Rita Xerpa si aquest nou ascens acaba com els anteriors 21. Amb èxit.