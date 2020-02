Quan els xiulets castiguen els valents

El Barça és un club meravellós. Mira que han passat coses els últims anys, tant al camp, als despatxos o als jutjats, però una de les primeres xiulades en molt de temps va arribar per la decisió de Quique Setién de potenciar la sortida de pilota des de la porteria. Res de nou, en el fons. Sentir aquests xiulets va ser la demostració més clara que malgrat la progressiva invasió de turistes que mica en mica arraconen els socis, aquests encara aguanten a la graderia. Units pel barcelonisme, dividits per l’estil. Al final, s'ha xiulat més una aposta tàctica com la sortida de pilota que altres errades de les moltes viscudes últimament al club.

Sempre he pensat que per entendre els xiulets, en part cal entendre la gent. Podria ser que xiulen per culpa de la por? La por a perdre, vull dir. La por a perdre la pilota en una zona perillosa i perdre el partit. Setién admet que en ocasions hi ha un risc, amb aquest estil, però si aposta per aquesta línia és precisament per guanyar. No pas per perdre. La vida sol ser així, plena de debats. Alguns actuen condicionats per la por a perdre, altres aposten per ser valents i sortir a guanyar. I no negarem que els cementiris són plens de valents.

Però si un club ha destacat per ser valent en l’estil, és el Barça. Si un club ha aconseguit tocar el cel gràcies a un estil valent, és el Barça. Si un club ha bastit una identitat al voltant de tenir la pilota, és el Barça. Club que segueix sent plural i viu debats que no acaben de marxar mai. Aquells que prioritzen guanyar com sigui i que ara voldrien veure més verticalitat i menys possessió, han aguantat amagats uns quants anys en què veien que l’equip guanyava al voltant de la idea del cruyffisme reformulada per Guardiola. I el que ha vingut darrere, esclar, que mica en mica s’ha moderat el discurs. Guardiola va ser tan valent que defensava aquest estil amb jugadors sense experiència a Primera, com va fer amb Busquets o Pedro. Setién és valent, però no tant com per buscar jugadors al filial. O potser no els troba, condicionat per operacions internacionals com les d’Araujo o Manaj. Qui sap.

Va jugar bé el Barça contra el Getafe? Va sobreviure. Va apuntar maneres. Va demostrar que treballa amb una idea al cap. Però va acabar patint. Els que xiulen espantats per la idea de perdre però, haurien de ser justos. El tècnic acaba d’arribar, no li han pogut donar reforços al mercat d’hivern, li falten jugadors per lesió i els que té, estan cansats. No és un escenari fàcil. Però Setién està demostrant ser valent. Vol defensar-se amb la pilota. La vol cuidar. Mereix una oportunitat. Els xiulets es poden fer a finals de curs, si la cosa no ha anat bé. Com van fer els que no gaudien amb Valverde. Durant els partits, van callar, no van xiular.