Poder xutar penals al Camp Nou des d’una illa xinesa

“És una operació que marca un abans i un després. Molts clubs de primer nivell saben que el Barça està per davant en aquest aspecte”. Una delegació del club inaugura avui el centre Barça Experiencie a la ciutat xinesa de Haikou, a l’illa de Hainan, una gran urbanització amb camps d’entrenament, un museu interactiu de 4.000 metres quadrats, una botiga i una residència per a joves futbolistes. Un projecte que s’ha anat cuinant els últims anys i donarà beneficis de milions d’euros a un club que aposta cada cop més pel mercat d’Àsia-Pacífic. Des del club no es volen donar xifres, ja que depèn de variables, però els beneficis podrien superar els 100 milions d’euros.

El Barça va ser el segon club del món a obrir una oficina asiàtica, després del Manchester United, quan va obrir la seva delegació a Hong Kong el 2013, en un dels carrers més cèntrics i cars de la ciutat, a pocs metres de les seus de grans multinacionals. Des d’aquell any el Barça no ha deixat de tancar contractes a Àsia, algun tan important com el de Rakuten. L’estiu que ve el club tornarà a fer una gira per la Xina i el Japó, els dos països més importants en aquesta estratègia de creixement que va viure el seu projecte més ambiciós quan es van començar les converses amb el grup Mission Hills, una multinacional de la construcció, per anar més enllà: en lloc d’un patrocini, deixar petjada sobre el terreny. El febrer del 2017 es va signar el contracte per tirar endavant el projecte, una signatura que posava el punt i final a un llarg procés de converses entre les autoritats xineses i l’empresa amb seu a Hong Kong Mission Hills, un vell soci del Barça, que ja va tenir el seu paper en les gires asiàtiques durant el mandat de Joan Laporta. El febrer del 2017 Josep Maria Bartomeu estampava la signatura juntament amb Ken Chu, president del grup Mission Hills, en un contracte en què també apareixien els responsables de la Federació Xinesa de Futbol, encantats de poder formar jugadors joves amb l’estil del Barça i, de pas, saludar Ronaldinho. L’exfutbolista blaugrana va ser l’ambaixador del club en aquell acte, en què va caldre recordar al brasiler que fos discret, ja que s’havia de reunir amb els líders del Partit Comunista Xinès. Però al final aquests van ser els primers que es van voler fer fotografies desenfadades amb l’exjugador.

Una escola en funcionament

El projecte, que va ser aprovat per l’assemblea de socis compromissaris el 2016, s’ha traduït en la construcció, en una mica menys de dos anys, d’una gran ciutat esportiva amb un escola de futbol gestionada pel Barça. El centre, de fet, ja va entrar en funcionament fa mesos, amb set camps de futbol on centenars de nens i nenes xinesos, especialment en període de vacances, són entrenats per tècnics formats al Barça. Per acabar tot el projecte, però, calia inaugurar el museu, entre altres coses. Un projecte que va ser realitat un cop el Barça va crear una societat mixta amb el grup Milssion Hills, fent una inversió d’entre 4 i 8 milions d’euros. El contracte per gestionar les instal·lacions és de 10 temporades i el club confia a tenir uns beneficis anuals de més de 10 milions d’euros. Els beneficis poden arribar tant pels productes del club de la botiga, on el Barça es queda el 50%; els drets d’imatge, i el contracte amb la Federació Xinesa, que ha tirat endavant els últims anys un pla per apostar pel futbol entre els joves.

Des de fa tres dies, una delegació del Barça encapçalada pel directiu Didac Lee, el director executiu, Òscar Grau; el secretari tècnic, Éric Abidal, i l’ambaixador blaugrana Juliano Belletti, han visitat les instal·lacions, amb la joia de la corona: el Museu del Barça al Centerville de Haikou, una instal·lació interactiva on es poden xutar faltes a Ter Stegen o entrar a un Camp Nou virtual. “Acostem el Barça a milers de persones que no poden venir al Camp Nou”, deia Òscar Grau a Hong Kong, on la delegació blaugrana també va fer parada. Ahir la delegació es va reunir amb Sun Ying, directora general del departament de Turisme, Esports i Cultura, per abordar temes com la promoció del futbol a la Xina, el funcionament de la Barça Academy Pro i la implicació del Barça en l’expansió i el desenvolupament d’aquest esport a la Xina. De fet, al Barça es recorda que, segons l’últim estudi de la marca del club, el Barça és l’entitat esportiva més coneguda a la Xina, per davant del Manchester United i Los Angeles Lakers de la NBA.

El recinte és a l’illa de Hainan, una zona amb 9 milions d’habitants que s’ha convertit en un gran centre turístic pel seu clima. A l’illa ja existeix un gran complex hoteler de Millions Hills, així com una ciutat del cinema que barreja hotels amb sales de cine i un museu.