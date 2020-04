El 080 Barcelona Fashion no se celebrarà al juny

El 080 Barcelona Fashion no se celebrarà al mes de juny com estava previst, segons ha pogut saber l'ARA.

Els organitzadors de la passarel·la en què participen marques catalanes i dissenyadors independents han decidit no fer l'edició d'estiu al juny, després de Sant Joan, com era habitual, i ajornar-la, tot i que encara no hi ha una data clara i s'està a l'espera de com serà el desconfinament per acabar-ho de decidir.

Fonts de l'organització estan plantejant ara un nou escenari amb noves dates que donaran a conèixer de manera coordinada amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.