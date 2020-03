260x366 L’ARA t’ajuda a endreçar la casa amb Marie Kondo L’ARA t’ajuda a endreçar la casa amb Marie Kondo

“Posar ordre al teu espai et canviarà la vida per sempre”. Així de contundent és la promesa de Marie Kondo, la guru japonesa de l’ordre, amb milions de seguidors entusiasmats amb el seu mètode. Kondo és una autora supervendes gràcies a llibres com La màgia de l’ordre. La novel·la i La felicitat després de l’ordre, tots dos publicats per ARA Llibres. A partir dilluns i fins diumenge de la setmana que ve podràs trobar aquests dos llibres al quiosc en una promoció del diari ARA. L’objectiu és acostar als lectors -que trobaran el cupó a la part inferior de la contraportada del diari- dos llibres que han canviat la manera d’entendre l’organització de la casa i dels quals molta gent ha sentit a parlar.

Per a Kondo hi ha un punt clau, i és que ser desendreçat no és hereditari ni té res a veure amb la falta de temps. Per tant, segons ella, el seu mètode el pot aplicar tothom (amb ganes de fer-ho, esclar). Sembla senzill, però cal seguir els seus raonaments i els passos que proposa en els seus llibres perquè el canvi de mentalitat sigui realment efectiu. A partir de dilluns, al quiosc amb l’ARA.