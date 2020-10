Aconsegueix amb l'ARA les ampolles de vidre il·lustrades per Mari Fouz

Sabies que és recomanable beure dos gots d'aigua just després de despertar-se per activar l’organisme? És molt important estar ben hidratat per mantenir la ment i el cos en el millor estat possible, i no pel fet d'estar a casa o a la feina cal prestar-hi menys atenció. A l’ARA et portem dos models d’ampolles de vidre reutilitzables perquè estiguis hidratat tot el dia tant a casa com a l'oficina o mentre vas pel carrer, i sempre apostant per la sostenibilitat del planeta!

Entre el 21 d'octubre i l'1 de novembre podràs tornar a aconseguir amb l'ARA dues ampolles de vidre reutilitzable amb il·lustracions de Mari Fouz per 12,95 euros cadascuna. Es tracta de dues ampolles de 200 ml, de 6 cm de diàmetre i una altura de 22 cm amb dos models d'il·lustració: un peix i una regadora.

Per adquirir la promoció només hauràs de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible els dies de venda –del 21 d'octubre a l'1 de novembre–. Les dues ampolles també estan disponibles online en aquest enllaç.