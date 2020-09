L'ARA organitza un debat sobre el feminisme en temps de pandèmia

L'ARA organitza aquest dilluns, 5 d'octubre, el seminari en línia Feminisme en temps de pandèmia amb l'escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere, M. Àngels Cabré.

L'acte, que es podrà seguir prèvia inscripció en aquest enllaç, vol analitzar l’esclat de la quarta onada feminista, incentivada pel moviment Me Too, i totes les esperances que va crear, i com queda ara amb la nova situació mundial de pandèmia. ¿Això ha posat contra les cordes també el feminisme? Quins són els nous reptes i els més urgents per afrontar? Què s'ha de fer per no perdre el terreny que havíem guanyat, per no retrocedir?

Totes aquestes qüestions i altres, relacionades amb el moment actual del feminisme, es tractaran al seminari virtual.