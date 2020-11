Aconsegueix amb l'ARA un nou llibre de Marie Kondo

Marie Kondo és coneguda arreu del món per voler posar ordre a les cases i a la vida de les persones amb el seu mètode. Ara vol ajudar-te a estar millor a la feina, començant per posar ordre a la taula i al despatx.

Al costat del psicòleg i catedràtic Scott Sonenshein, Marie Kondo ens ofereix una sèrie de valuosos consells fruit de les seves pròpies experiències per posar ordre material i espiritual a la feina. No només es tracta d’endreçar els calaixos i la taula, domesticar el correu electrònic o organitzar equips, sinó també d’endreçar el temps i mantenir un equilibri saludable entre la feina i la vida. Un llibre útil i necessari, que arriba en un moment de reflexió al voltant de la manera com treballem. El mètode KonMari aplicat a la feina t’ajudarà a trobar les claus de l’èxit, tant si treballes des de casa com en una oficina, perquè gaudir de la feina és gaudir de la vida.

