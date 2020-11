Aconsegueix amb l'ARA l'agenda 2021

L'Agenda 2021 és un recorregut ple de vida pels paisatges més evocadors i pels racons més sorprenents de Barcelona, ideal per perdre’s per la ciutat i començar un nou any. A més d’il·lustracions a tot color de Gemma Capdevila, l’agenda inclou fragments d’obres literàries i frases d’artistes de tot tipus que fan referència a la ciutat: d’Eduardo Mendoza a Mario Vargas Llosa, d’Albert Sánchez Piñol a Rodrigo Fresán, de Gabriel García Márquez a Montserrat Roig. Es tracta de la 9a edició de l’Agenda Barcelona, que ja té més de 30.000 exemplars venuts.

Les característiques més importants de l'agenda és que té un format còmode de 16x21 cm, està escrita en català i anglès i té una goma de tancament i una cinta de lectura. Està organitzada amb els dies a setmana vista i inclou calendari del 2011 i el 2022, a banda d'una pàgines de notes.

Podeu aconseguir l'agenda amb el diari ARA per 19,95 euros del 25 de novembre al 10 de gener al vostre quiosc. Per adquirir la promoció s'ha de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari. Si es vol adquirir online es pot fer en aquest enllaç.