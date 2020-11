Aconsegueix amb l'ARA les guies per conèixer el patrimoni cultural i la geografia catalana

Per a tots els amants del patrimoni cultural i la geografia catalana l'ARA us presenta sis guies que podreu aconseguir entre el 7 i el 20 de novembre. La primera entrega d'aquesta promoció està formada per tres llibres. El primer és Catalunya. 50 excursions per la història, de Francesc Roma i Casanovas i Chopo García-Die, que podeu aconseguir per 23,80 euros i amb el qual podreu fer una excursió per la nostra història que us permetrà aproximar-vos al passat amb visites a llocs emblemàtics –la cova del Toll, Sant Martí de les Tombetes, la Mussara o Camprodon– on van transcórrer alguns dels fets més importants de la història del país.

El segon és Catalunya. 50 pobles amb caràcter, de Carles Cartañá i Jordi Longás, i a un preu de 24,90 euros. Aquest llibre presenta un recorregut per la geografia catalana que mostra la diversitat i la riquesa del país a través de 50 poblacions petites i ben repartides arreu del territori que encara conserven, en molts casos, un mode de vida rural i un marcat caràcter de poble. Cadascun dels pobles s’explica des de diferents vessants, com la geografia i el medi natural, la història, l’economia, les formes de vida i altres àmbits de la cultura popular com la gastronomia, l’arquitectura i el paisatge, els personatges il·lustres, els racons d’interès o les llegendes, costums i tradicions, a més d’acompanyar-se de fotografies fascinants de gran format.

El tercer llibre d'aquesta primera part de la promoció és Catalunya. 50 joies de l’art romànic, de Carles Cartañá i Jordi Longás, que per 23,80 euros us ofereix un recorregut per la història, l’art i la llegenda dels Pirineus a partir dels 50 temples romànics més bells que es poden trobar des de la costa del Mediterrani fins al Cantàbric. Són construccions de caràcter religiós de l’època medieval en forma d’humils ermites, esglésies parroquials, complexos monàstics i grans catedrals que van ser construïts pels volts de l’any 1000 sota les directrius del Romànic. Concretament, era l’època en què l’Imperi Carolingi es debilitava per donar pas a comtats i regnes que naixien en la frontera d’Al-Àndalus, i que avui configuren Navarra, l'Aragó i Catalunya.

Tota la col·lecció també es pot aconseguir online de l'1 al 20 de novembre. Teniu la informació en aquest enllaç.