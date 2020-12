Aconsegueix amb l'ARA dos contes infantils en anglès

Les vacances escolars de Nadal poden ser un bon moment per iniciar els més petits de la casa en l'anglès. I la millor manera és amb materials divertits, ja siguin contes o jocs, per animar-los a aprendre la nova llengua d'una manera amena i sense obligacions.

Ara podeu aconseguir amb el diari ARA la col·lecció de dos contes infantils en anglès editats per Kids&Us. El primer és Betty the Black Sheep - Snow surprise, un llibre amb què els nens i les nenes poden aprendre el nom d'alguns animals que viuen al bosc i paraules relacionades amb el Nadal, per 16,70 euros.

El segon llibre és Gina Ginger and the Christmas Fairy, que explica la història d'una nena, Gina Ginger, que els set dies abans de Nadal s'ho passa molt bé decorant-ho i preparant-ho tot per al gran dia. També el podeu aconseguir per 16,70 euros.

Els amants del personatge de Gina Ginger també poden aconseguir el pack de llibres protagonitzats per aquesta nena entremaliada i divertida. El pack inclou els títols següents: Gina Ginger Fancy Dress Dilemma, Gina Ginger Colour Fairy, Gina Ginger Food Fairy, Gina Ginger and the Perfect Pet i Gina Ginger and the Sleep Fairy. Cada llibre es pot aconseguir per 16,70 euros i el pack de set llibres per 111 euros.

Si voleu aconseguir els llibres Betty the Black Sheep - Snow surprise i Gina Ginger and the Christmas Fairy, ho podeu fer al quiosc del 27 de desembre al 6 de gener. També podeu aconseguir tots els llibres online (inclòs el pack de 7 llibres de Gina Ginger) fins al 6 de gener en aquest link.