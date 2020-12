Aconsegueix amb l'ARA tres llibres amb 150 excursions per Catalunya

L'ARA ofereix tres llibres per a tots els amants de les excursions i la natura catalana. El primer dels exemplars és Pirineu: 50 excursions als llacs més emblemàtics, de Jordi Longás Mayayo, que podreu aconseguir per 23,80 euros amb el diari. El llibre parla dels Pirineus com a alta muntanya especialment singular i diferenciada dels altres grans massissos del món sobretot pels seus llacs. A mig camí entre els pobles i els alts cims pirinencs, els llacs ens conviden a la poesia, a la contemplació i a la silenciosa fusió amb el paisatge. Si temps enrere van ser inesgotables fonts de llegendes, avui representen una bona excusa per al lleure i el senderisme, i atrauen des de l’alpinista més expert fins a l’explorador més novell. Amb les 50 excursions proposades en aquest llibre es poden visitar més de 100 llacs, els més bells de la nostra serralada, distribuïts d’est a oest. Mitjançant rutes en general fàcils, gairebé sempre per senders ben traçats, es visiten els llacs més emblemàtics i també alguns dels més recòndits.

El segon llibre és Catalunya. 50 excursions inoblidables, del mateix autor i pel mateix preu que l'altre, i presenta el nostre país com una terra d’excursionisme i excursionistes. I és que des d’antic la complexa orografia catalana ha convidat a explorar-la i estudiar-la. Des de la fertilitat del delta de l’Ebre fins als deserts de pedra i neu als Pirineus, des de les fagedes i alzinars del Montseny fins a les estepes del Segrià, hi trobem una gran diversitat d’hàbitats i ecosistemes. Una invitació a fer excursions senzilles arreu del territori, amb la càmera a la motxilla.

I l'últim llibre de la promoció és Catalunya. 50 excursions als seus rius, de Cèsar Pasadas, que podeu aconseguir per 23,80 euros. En aquest llibre es proposen 50 excursions als indrets que voregen els rius catalans, repartits per tot el territori. Anireu topant amb un rierol que serpenteja pel bosc, un saltant d’aigua argentada, una resclosa d’un vell molí amb les seves aigües quietes, un torrent embravit que esculpeix una petita gorja o un antic pont de pedra que s’emmiralla en les aigües encalmades d’un riu. Un recull indispensable per a tots aquells excursionistes i amants dels rius que s’estimen o volen conèixer millor el nostre territori.

Els llibres estaran disponibles al quiosc fins al 24 de desembre i online en aquest enllaç.