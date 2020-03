Ada Parellada: "Porto menús a 6 euros als sanitaris mentre duri l'estat d'alarma"

Els esforços mèdics contra la malaltia per coronavirus (Covid-19) estan motivant iniciatives insòlites, com la que ha tingut la cuinera Ada Parellada, del restaurant barceloní Semproniana, que reparteix menús a 6 euros per a personal sanitari. Parellada va anunciar-ho aquest dilluns al matí al Twitter i l'èxit ha estat immediat. "Tota la gent que necessita que l'alimentem, que estiguem per ells... Tinc les neveres plenes i puc cuinar", reflexiona. Ha posat fil a l'agulla amb una idea clara: "No tinc cap interès a guanyar-m'hi la vida".

En què consisteix l'oferiment?

Un menú per a personal sanitari a 6 euros d'un primer i un segon de coses que cuino habitualment al restaurant. Per a la resta és a 12 euros. Cada entrega són 3 euros encara que demanis més d'un menú.

Quina ha estat la rebuda?

Molt impactant. Aquest dilluns ho vaig penjar abans de les 12 h i vaig fer 32 comandes. Avui en són 180, el 90% de personal sanitari.

Com s'organitza?

Corrent molt i cuinant a tope. Vaig començar sola, perquè tot l'equip està confinat a casa, i un noi reparteix en moto. Avui he trucat un cuiner perquè m'ajudi.

D'on va sorgir la idea?

Ha estat impulsiu. Aquest dilluns al matí vaig rebre un whatsapp de l'amiga Anna Bertran, que és actriu. Em deia que té una amiga que és personal sanitari i que havia fet un instagram dient que estava desesperada, perquè a part de treballar molt s'havia de fer els tàpers.

Quins són els plats?

Avui de primer amanida, macarrons amb verdures, pastís de patata amb bolets i llagostins, arròs del venere amb sobrassada i formatge de maó. De segon, galtes de vedella amb garnatxa, corball amb salsa de gambes, musclos a la marinera i costella de porc agredolça. Tot és gènere de primera, i si t'ho mengessis al restaurant et costaria 30 o 40 euros.

Què passarà quan s'acabin les provisions?

Tinc un fotimer de proveïdors. Puc garantir que aquest menú el puc anar oferint al llarg d'aquests dies.

Mentre duri l'estat d'alarma.

Hi està absolutament lligat.

A la piulada del dilluns deia que té "gel i mascaretes" i això ha generat confusió.

Volia dir que treballem amb mesures higièniques i de seguretat.

Havia passat mai per una situació així?

Mai. La crisi del 2008-09 ens va fer reinventar per continuar vius. Quan tornem a la vida normal haurem d'aplicar aquella inventiva perquè ens espera una crisi monumental.

Quines mesures es poden plantejar per superar-la?

Estic agremiada al Gremi de Restauració de Barcelona. He parlat amb els col·legues i tots estem esperant més propostes del govern però haurem d'acabar fent un ERTO amb el compromís de reabsorbir el màxim de persones. Mesures que no ens agraden gens.