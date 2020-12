Ajuda la cultura amb les espelmes d’autor Essencials

La cultura és un dels sectors més perjudicats a causa de la pandèmia del covid-19, i des de l’ARA hem volgut impulsar un nou projecte per donar-hi suport. Juntament amb l’empresa fabricant de fragàncies Eurofragance i l’empresa fabricant d’espelmes Cerabella, hem creat una col·lecció d’espelmes d’artistes i amb olor de cultura, ara tan anhelada, per evocar aquests moments tan essencials que ens han pres i que ens fan gaudir i sentir. Cadascuna és un objecte d’autor, creades per parelles artístiques que pretenen recrear l’olor dels diferents espais culturals (el cinema, el teatre, les sales de música, les llibreries, els circs i els museus).

Així, hi ha 6 parelles artístiques formades per un professional de cada sector i un dissenyador o il·lustrador que han treballat plegats en la creació de l’espelma. Les parelles són Jordi Labanda i Bruno Oro per al teatre, Aina Clotet i Júlia Sardà per al cinema, Riki Blanco i Manu Guix per a la música, Verónica Fuerte i Tortell Poltrona per al circ, Cristina Losantos i Empar Moliner per a la literatura, i Mari Fouz i Albert Mercadé per als museus. En el procés de creació, els artistes de cada sector cultural han fet una reflexió en forma de frase que apareix a l’espelma mentre que l’altre membre de la parella -el dissenyador o il·lustrador- ha plasmat aquesta reflexió en dibuixos o paraules.

El preu de cada espelma és de 14 euros i es poden comprar a partir d’aquest mateix diumenge, 27 de desembre, fins a principis de gener. Es poden comprar totes en línia anant a aquesta pàgina web: www. essencials.art.