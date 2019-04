Un crit global a favor d'una moda responsable i sostenible

Tothom recorda l'ensorrament de la fàbrica de Rana Plaza a Bangladesh l’any 2013, que va causar la mort de més de 1.100 treballadors de tallers tèxtils. Però qui hi pensa en el moment de comprar-se roba en botigues 'low cost'? Per evitar que les paupèrrimes condicions laborals de les víctimes i de milers d’altres persones que són explotades per grans marques caiguin en el record, l’organització Fashion Revolution treballa a tot el món amb diferents accions. En diferents països, per recordar la data de l’ensorrament de l’edifici, del 22 al 28 d’abril se celebra la Fashion Revolution Week. Espanya se suma a la campanya, que enguany fa èmfasi en com la indústria de la moda ha de respectar les persones i el planeta amb condicions laborals justes i decents protegint el medi ambient, apostant pel desenvolupament sostenible i fomentant la igualtat de gènere.

Activitats per conscienciar

S’espera que es duguin a terme més de 1.000 activitats en més de 100 països, des de passarel·les i intercanvis de roba fins a projeccions de pel·lícules, taules rodones, debats i tallers oberts. Barcelona és una de les ciutats que hi participen i ho fa amb l’exposició ‘Desvestint el gènere’, tallers de creació de roba de segona mà, tallers infantils i una desfilada, entre d'altres.

En el marc de la Fashion Revolution Week, l’associació Upcycling Barcelona s’uneix a altres entitats de l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc per organitzar activitats durant tota la setmana amb l'objectiu de conscienciar sobre una moda més sostenible. “De roba confeccionada ja n’hi ha, no cal fer-ne de nova. L’'upcycling' proposa aprofitar la que ja està fabricada i donar-hi un valor afegit i nou. Amb la roba que tenim ja podem passar”, comenta la presidenta d’Upcycling Barcelona, Silvia Jou.

Com que el reciclatge tèxtil continua sent l’assignatura pendent de la indústria, molts professionals i aficionats a la moda opten per l’'upcycling'. Aquesta pràctica implica l’aprofitament de pantalons, samarretes i teles amb creativitat i certa habilitat, de manera que residus o peces que anirien al contenidor es transformen en objectes de valor que es poden tornar a fer servir.

La participació conjunta amb altres associacions, escoles i entitats del Fort Pienc en aquesta setmana de la moda responsable es fa també per promoure el comerç de barri. “Comprar al barri és més sostenible que comprar en botigues de marques 'low cost'. També cal pensar en el comerç petit”, diu Jou. Per celebrar aquesta unió entre comerços i per reivindicar una moda més sostenible, avui a la tarda a la plaça del Fort Pienc hi haurà la desfilada ‘Capgirem la moda’, en què es podran veure creacions d’'upcycling' i roba de botigues del barri.

651x366 Un aparador amb la pregunta: qui ha fet la meva roba? / BECKY SMOUHA Un aparador amb la pregunta: qui ha fet la meva roba? / BECKY SMOUHA

Consum responsable

La Fashion Revolution Week 2019 anima a reflexionar sobre quines accions individuals es poden dur a terme per canviar el xip i promoure la qualitat de la roba per damunt de la quantitat. En aquesta línia, l’escriptora sobre moda Anuschka Rees proposa alguns consells per tenir un armari responsable: donar suport a marques sostenibles i locals, comprar roba i complements de segona mà, buscar peces que siguin d’alta qualitat perquè duren més anys, reduir el consum de roba i comprar només el que necessitem i realment ens agrada, valorar la roba que ja tenim i cuidar-la bé, i donar segones oportunitats a allò que tenim una mica abandonat al fons de l’armari.

Alejandra de Cabanyes, cocoordinadora nacional de Fashion Revolution Spain, afegeix que com a societat cal que ens responsabilitzem dels nostres actes de consum, perquè “és l'única manera de prendre el poder del canvi, entendre que és urgent canviar les coses i que sí que podem fer-ho”.

Reptes de futur

Però la responsabilitat no és només de qui consumeix, sinó de qui produeix. La indústria tèxtil és la segona més contaminant del món segons Fashion Revolution, i es calcula que es produeixen al voltant de 100.000 milions de peces de roba cada any. La roba que menys contamina és la que ja està fabricada i De Cabanyes aconsella reparar, reutilitzar i reciclar, i consumir poc. “Si hem de comprar, millor que sigui fibra natural que sintètica, perquè la sintètica és molt més contaminant, i, per damunt de tot, hem de comprar peces de qualitat”.

Segons l’estudi ‘Timeout for fast fashion’ de Greenpeace, que algunes marques publicitin línies de roba reciclada o reutilitzada és un “mite que pot, fins i tot, fer augmentar-ne el consum”. La publicació promou, en comptes de comprar més roba, utilitzar-la més temps. “Cuidar-la, reparar-la, redissenyar-la, reinventar-se i intercanviar peces amb altres persones” són algunes de les accions proposades. "Duplicant la vida útil de la roba d'un any a dos anys es redueixen les emissions anuals en un 24%", assegura l’organització.

Però, més enllà de la conscienciació a nivell local i mundial i les petites accions, al final són les marques i els fabricants de moda els que han d'assumir la major part de la responsabilitat de transformar el sistema de moda 'low cost'. Cal pensar en un model de fabricació i consum que respecti els límits dels recursos naturals, les necessitats i preocupacions dels seus clients i que tingui visió de futur i de gènere.