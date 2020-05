Anna Wintour assegura que el coronavirus tindrà efectes "catastròfics" en el sector de la moda

260x366 Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda a París / INSTAGRAM Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda a París / INSTAGRAM

L'editora en cap de la revista Vogue i directora creativa de Condé Nast, Anna Wintour, assegura que els efectes del coronavirus sobre el món de la moda estan sent "catastròfics", i afirma que la pandèmia ha devastat tant dissenyadors emergents com les grans marques. "Crec que realment està posant en pausa la indústria. [...] Crec que tothom s'està replantejant què representa el món de la moda, què significa i què hauria de ser", ha dit Wintour en una entrevista amb el CNBC, el canal econòmic i financer de la NBC.

Wintour va fer referència a les recents fallides declarades per la cadena de grans magatzems de luxe Neiman Marcus o per J.C. Penney, que ja es trobaven en un estat econòmic precari a l'inici de la pandèmia. "Són els petits negocis, ja siguin de luxe o accessibles, els que ho estan passant malament perquè no tenen cap font d'ingressos", ha afegit.

Per aquesta raó diu que Vogue i el Consell de Dissenyadors de Moda d'EUA (CFDA) s'han associat amb Amazon per llançar un aparador virtual centrat en el treball de dissenyadors petits i mitjans. Aquesta iniciativa s'afegeix a la ja llançada per la revista i la CFDA per concedir subvencions als que s'estan veient afectats per la pandèmia, anomenada A common thread. "És una oportunitat per a la indústria per ajudar aquesta gent i fer-los entendre que hi ha un futur per als joves creadors i que no hauran de tancar", afirma Wintour, que afegeix que Amazon ja ha donat 500.000 dòlars a la iniciativa.

La britànica, que lidera la revista Vogue des del 1988, va assegurar, a més, que el coronavirus alterarà la manera com la gent consumeix moda, amb un ull posat en la sostenibilitat i "el valor del que estan comprant, indiferentment del seu preu". "Crec que és una oportunitat per a tothom per frenar, produir menys i aconseguir que el món s'enamori de la creativitat i tingui passió per la moda. I potser posar menys èmfasi en les coses que es mouen tan ràpid", conclou.