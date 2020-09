Roben la col·lecció sencera d'Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciat el robatori de la seva última col·lecció, que afortunadament ja havia presentat durant la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Estic desolada", ha escrit a les seves xarxes socials la dissenyadora. La creadora madrilenya ha detallat que "han assaltat el furgó que anava a entregar la col·lecció de moda de dona" a la seva botiga. "Estic desolada", ha detallat a Instagram.

Ruiz de la Prada ha demanat també en el missatge, que il·lustra amb un significatiu S.O.S., que "si a algú li ofereixen per vendre-la" es posi en contacte amb la marca i sol·licita que el seu missatge es comparteixi per ajudar a recuperar-la. "Ajuda'ns a recuperar-la!", explica la creadora. Ágatha Ruiz de la Prada va tancar la primera jornada de la passarel·la madrilenya amb una desfilada vital, plena de color com a "resistència als temps que estem vivint", va explicar a Efe minuts abans de la desfilada. Una col·lecció naïf com la resta de les que presenta habitualment però en la qual plasma la seva vena més ecològica i la seva defensa del medi ambient. Moltes persones conegudes han lamentat aquest penós succés que ha patit la madrilenya. Tot i això, el comentari més encertat potser sigui el de la usuària que li ha dit: "Quan la facin servir, els trobaran".