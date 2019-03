La nova Aula Boqueria acull més de 500 persones en el seu primer mes

Entre els carrerons atapeïts de clients i comerciants del Mercat de la Boqueria s'erigeix l'Aula Gastronòmica del Mercat, un espai dedicat a acostar els productes al client particular a través de tallers i demostracions de cuina. La sala, inaugurada el 2002, va ser la primera que es va obrir en un mercat de Barcelona per dedicar-se a la divulgació i aprenentatge gastronòmic. Des d'aleshores l'aula no havia fet cap canvi fins fa un mes, quan l'empresa BcnKitchen va acabar unes reformes per augmentar l'espai de treball. Així, en aquest curt espai de temps des de la renovació, han assistit als seus tallers més de 500 persones.

La llum natural provinent d'uns grans finestrals envaeix la nova i blanca Aula Boqueria, reformada en un espai més ampli, amb més capacitat d'emmagatzematge, amb innovadores instal·lacions i un espai per a reunions. De fet, la sala es distribueix al voltant d'una illa central, que ha passat de dos a cinc metres de llargada, per assegurar una bona mobilitat i comoditat de l'espai de treball. D'aquesta manera, Daniel Jiménez de BcnKitchen ha recalcat el concepte d''espai participatiu', en el qual els assistents poden anar a sopar d'una manera diferent, és a dir, es menja el que anteriorment s'ha elaborat als tallers. "Volem que el client s'embruti, descobreixi el producte de la Boqueria i hi treballi", ha afirmat Jiménez.

651x366 El nou espai de l'Aula Boqueria / AULA BOQUERIA El nou espai de l'Aula Boqueria / AULA BOQUERIA

Programa d'activitats

L'Aula Boqueria compta amb un programa d'activitats gastronòmiques pròpies. Concretament, des de l'any 2011 BcnKitchen organitza cursos monogràfics de tota mena de cuines del món i diversos tallers participatius per a treballadors o particulars. D'altra banda, l'Associació de Comerciants del Mercat va posar en marxa, el 2017, 'Els dilluns de la Boqueria'. El seu programa engloba activitats gratuïtes amb grups reduïts, que van des de presentacions de productes fins a tallers de cuina. Entre les pròximes activitats hi ha una sessió sobre els sucs saludables (20 de maig) o els plats de revetlla (17 de juny). Finalment, l'Escola de Cuina Boqueria d'Eulàlia Fargas presenta tallers durant tot l'any dedicats a famílies, adolescents, escoles i amateurs.

A més d'aquestes propostes didàctiques, l'espai està disponible per a tot el món gastronòmic, i s'han fet gravacions de receptes, presentacions de campanyes gastronòmiques o de llibres de cuina.

Mirada al futur

A l'acte de presentació de la nova Aula Boqueria aquest dijous, Óscar Uribe, gerent de la Boqueria, ha celebrat la renovació de l'espai i ha avançat que aquesta tardor es presentarà un nou espai de divulgació "a peu de mercat", per acostar el producte fresc a la gent de Barcelona. A més, ha avançat sense gaires concrecions que l'any que ve la Boqueria està de celebració amb motiu del seu 180è aniversari.