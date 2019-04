Barcelona, capital mundial de la moda nupcial

L’inici de la primavera marca el tret de sortida de la temporada de casaments. I és també quan Barcelona es converteix en capital de la moda nupcial amb la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW), que comença avui i s’allargarà fins al 26 d’abril.

En aquesta edició hi participen més de 400 firmes, un 10% més que l’any passat, de les quals més del 70% són internacionals, procedents de 34països. També es comptarà amb la participació, per primera vegada, de firmes tan destacades com la nord-americana Marchesa, una de les grans protagonistes de la cita d’enguany, que presentarà demà, dia 24, en el marc de la Bridal Night, la seva nova col·lecció de núvia 2020 i una selecció de vestits de la línia Ready to wear. Una altra de les tretze firmes que arriben per primer cop a l’edició és la malàisia The Atelier Couture, que té com a director creatiu el famós empresari d’èxit i mestre de calçat Jimmy Choo. També s’estrenarà el reconegut dissenyador nord-americà Zac Posen, que mostrarà les seves últimes creacions de moda nupcial, còctel i eveningwear. Estermaria Laruccia, directora del saló, no ha volgut revelar, abans de la cita, quines seran les tendències estrella que es veuran durant la setmana, però ha avançat que la fusió de tendències entre els models més tradicionals i els més innovadors seguirà, així com l’aposta per ressaltar la feminitat, la sensualitat i la comoditat.

Pel que fa al panorama espanyol, el saló de la VBBFW comptarà amb marques líders del sector, com ara Pronovias, Rosa Clará, Jesús Peiró, Yolancris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilà, Marco y María, Novia D’Art, Beba’s Closet, Tot-Hom, Victoria -firmada per la dissenyadora sevillana Vicky Martín Berrocal-, la col·lecció càpsula de Higar Novias -creada per Hannibal Laguna-, Fely Campo, Sedomir Rodríguez de la Sierra, María Salas, Aire, Inmaculada García, Sonia Peña i Carla Ruiz, entre moltes altres.

D’altra banda, la setmana de la moda nupcial tornarà a donar per segon any consecutiu més visibilitat i espai als nous talents que traçaran el futur del sector, amb l’organització d’una desfilada on participaran sis dissenyadors: els italians Simone Marulli i Poesia Sposa, i les espanyoles Olga Macià, Chiffon Atelier, Mireia Balaguer i Lorena Panea.

La indústria de la moda nupcial és estratègica també a escala internacional, tal com van explicar destacats experts a la trobada Barcelona Wedding Summit, que es va celebrar fa uns dies. De fet, la rellevància del sector de la moda nupcial espanyola és indiscutible: el negoci dels vestits de núvia suposa el 7,7% de la facturació total del tèxtil al país, mentre que Catalunya sobresurt de la resta de les comunitats autònomes amb una quota del 42%. Tot això fa que actualment Espanya sigui el segon país d’exportació de moda bridal, després de la Xina, un èxit que recau en una estratègia de diferenciació basada en la qualitat i el disseny que ja abasta mercats com el de Llatinoamèrica, Orient Mitjà i Europa.

Una de les veus que es van sentir durant aquesta quarta edició del Barcelona Wedding Summit va ser la de José Luis Nueno, professor de l’Iese, que en el passat va analitzar les tendències de les núvies mil·lennials nascudes als 80 i que en aquesta ocasió tornava per desxifrar els costums i preferències de l’anomenada generació Z. En aquest sentit, l’expert apuntava com la tendència va cap a un interès cada vegada més gran al viure l’experiència de comprar el vestit, més que no pas el producte en si. “No només val proporcionar un producte excel·lent, sinó que la núvia espera trobar una experiència diferent si escull fer la compra en directe”, apunta Nueno, que afegeix com als Estats Units la compra online ja representa el 14% dels vestits. “El 2023 a Europa s’estarà donant un cost de dos euros en serveis per cada euro en productes”.

Nueno també ha detectat com a partir d’aquest 2019 canviarà la tendència que hi havia fins ara, i disminuiran considerablement les persones que decideixin passar per l’altar, cosa que provocarà un descens de les vendes en moda nupcial. Aquest és un motiu més pel qual Xavier Marcet, consultor i professor de la Universitat Pompeu Fabra, considera que caldrà entendre què és el que busquen les futures núvies. “El big data és per a les màquines, l’small data és per a nosaltres, perquè com a humans seguirem fent les coses millor: tenim més creativitat, entenem què és la ironia, el matís o el detall”, apunta l’expert, que creu que són característiques fonamentals en el sector bridal. “La pregunta és: què necessita el meu client que no sàpiga expressar?”

Això és el que es demanen diàriament les dissenyadores i empresàries del sector, com ara Cristina Pérez, de la marca Yolancris, i Saioa Goitia, de la firma Sophie et Voilà, que van debatre com reinterpretar el disseny de moda en un moment d’auge de la personalització. “Innovar en el sector bridal és el més fàcil, perquè no deixa de ser una empresa de nínxol i un client d’un sol ús”, apuntava Cristina Pérez, que creu que en el futur cada vegada es buscarà més un vestit de núvia que no ho sembli, perquè els casaments cada vegada seran més petits.

Per la seva banda, Saoia Goitia confessava com ara mateix veu dos tipus de núvies molt clares. D’una banda considera que hi ha la que té entre 22 i 28 anys i que arriba a la botiga “amb massa informació”: “És la núvia més difícil, perquè no és madura i no es coneix a si mateixa, simplement ve a comprar el que ha vist a Instagram”. De l’altra, hi ha les que tenen entre 30 i 36 anys, a les quals veu “més madures i cultes, sense gaire temps per dedicar-lo a les xarxes”. Són núvies que, en definitiva, entren a la botiga amb uns altres valors i prioritats.

Marchesa, la gran estrella d’enguany

En aquesta nova edició de la VBBFW la firma Marquesa serà la que brillarà amb tota la seva esplendor durant la Bridal Night, prevista per al 24 d’abril. Fundada el 2004 per les dissenyadores Georgina Chapman i Keren Craig, Marchesa és una de les firmes més glamuroses de la moda internacional i una de les preferides d’estrelles com ara Viola Davis, Sofía Vergara, Blake Lively, Priyanka Chopra, Gwen Stefani, Rita Ora, Kate Perry, Scarlett Johansson o Cindy Crawford. Fins i tot actrius espanyoles com ara Paz Vega i Silvia Abascal han lluït les seves creacions en algunes de les catifes vermelles més importants del món. Durant la vetllada, la marca nord-americana presentarà en exclusiva mundial la seva col·lecció Marchesa Bridal Couture de la temporada de primavera 2020 i una selecció de vestits de festa.