Barcelona és des d'avui capital de la moda nupcial (en versió virtual)

Des d'avui i fins al 22 de setembre, Barcelona vol tornar a ser capital de la moda nupcial, un dels sectors més potents de la indústria, i per això estrena la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week en versió virtual, igual que ha fet aquesta setmana la 080 Barcelona Fashion.

Prop de 100 marques, el 64% internacionals, participen en la VBBFW 2020, organitzada per Fira de Barcelona, i que vol seguir sent un referent mundial, un punt de trobada i alhora un motor d'aquest sector de negoci.

La retransmissió de les desfilades es podrà veure a través de la VBBFW App, una plataforma digital dissenyada amb la col·laboració de la Fura dels Baus que permetrà als amants de la moda veure les últimes col·leccions.

Entre les marques que hi participen i que presentaran col·lecció no hi faltaran Pronovias, Jesús Peiró, Yolancris, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis o Higar Novias, i entre les marques internacionals destaquen la coreana Vestal; The Atelier, la firma malàisia dirigida per Jimmy Choo; Flora, procedent d'Israel; la francesa Cymbeline, les firmes nord-americanes Demetrios i Yumi Katsura; Marylise & Rembo Styling, de Bèlgica, i les italianes Valentini, Bellantuono i Amelia Casablanca.