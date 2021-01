Ben Affleck critica l’escrutini mediàtic que va patir Jennifer López quan eren parella

L’actor Ben Affleck i la cantant Jennifer López es van comprometre el 2002, i a principis del 2004 van trencar la seva relació. Han passat gairebé vint anys d’aquella ruptura i ara l’actor atribueix el trencament amorós a l’excessiu escrutini mediàtic que va patir López quan estaven junts. “La gent va ser refotudament dolenta amb ella: sexista i racista. S’escrivien coses sobre la Jennifer que, si es publiquessin ara, literalment t’acomiadarien”, explica Affleck en una entrevista que ha concedit al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

L’actor considera que, en l’època en què sortien junts, es van convertir “en la història sensacionalista en un moment en què aquest negoci creixia exponencialment”, tot i que afegeix que actualment segueix tenint paparazzis a la porta de casa que fins i tot li fan fotos quan treu les escombraries o li porten menjar a domicili.

En la mateixa conversa, Ben Affleck també reflexiona sobre com tant ell com López han refet les seves respectives vides després del trencament i explica que, malgrat el pas del temps, segueixen mantenint el contacte. “És una persona molt especial. Parlem sovint i sento per ella un respecte enorme”, afegeix.