Burberry enceta la Setmana de la Moda de Londres des d'una pineda

La veterana Burberry va ser l'encarregada d'inaugurar la Setmana de la Moda de Londres amb una atípica desfilada, retransmesa a les xarxes socials, en què els seus models anaven apareixent enmig d'un bosc, al ritme de les notes d'Anne Imhof, l'artista amb la qual s'ha aliat el director creatiu de la casa britànica, Riccardo Tisci. Inspirat en la bellesa més crua i romàntica de la natura, Burberry ha presentat una col·lecció que beu dels elements primaris com el mar i la terra, d'aquí els predominants tons blaus i beix i que Tisci hagi cedit el protagonisme a les peces llises, tan sols adornades amb barrets i botes de taló en blanc i negre per sobre del genoll.

Com a contrapunt, ha apostat per minivestits de tall recte amb lluentons i vestits jaqueta en blanc i negre, i s'ha arriscat a presentar les tradicionals gavardines en taronja intens i beix amb tocs de vaquer i cuir. Flanquejada per uns guardaespatlles, a l'estil d' Homes de negre –amb ulleres de sol incloses–, la pineda escollida per a l'espectacle es va anar omplint poc a poc de models, mentre diversos ballarins s'entrellaçaven al centre d'aquest escenari rural.

Avui, divendres, la Setmana continuarà amb la desfilada de Vivienne Westwood, en què s'esperen dissenys que plasmin el caràcter transgressor d'aquesta creadora. Dilluns arribaran dues de les grans atraccions de l'esdeveniment, de la mà de Victoria Beckham, caracteritzada per un enfocament minimalista que es materialitza en peces sofisticades, i J.W. Anderson, el director creatiu de Loewe, l'aire renovador del qual l'ha situat com un dels dissenyadors més avantguardistes del panorama britànic.