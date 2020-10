Finca Butarós 2014, del Celler Mas Llunes de l’Empordà, Gran Vinari d’Or 2020

Finca Butarós 2014, del Celler Mas Llunes (DO Empordà) ha estat reconegut com al millor vi català de l'any en l’acte de lliurament dels Premis Vinari 2020 celebrat aquest divendres a Vilafranca del Penedès i que ha retransmès en directe el Canal 33. En el concurs, que ha celebrat la seva 8a edició, han competit 850 referències de 240 cellers catalans, un 7% menys que l’edició anterior. La d'aquest any, marcada per la pandèmia, els Clàssic Penedès han superat per primer cop els caves en les categories d’escumosos.

Entre els vins guardonats en aquesta vuitena edició, n’hi ha uns quants que tenen en la garnatxa la varietat predominant. És el cas, per exemple, del Vinari d’Or als millors blancs joves (Lo Noi del Saxo blanc 2019, del celler Bielsa Ruano) o el Vinari d’Or al millor blanc amb criança (Coca i Fitó d’Or 2016, del celler Coca i Fitó), tots dos de la DO Terra Alta, la denominació d’origen que fa bandera d’aquesta varietat.

El millor vi dolç, ranci o de postres, el Somni de Gerisena 2010 del Celler Gerisena (DO Empordà) també s’ha elaborat amb garnatxa roja i el Millor Negre de Guarda, a més a més de Gran Vinari d’Or, el Finca Butarós 2014 del Celler Mas Llunes (també de la DO Empordà) n’utilitza la varietat negra en un cupatge amb la carinyena.

La carinyena s’ha imposat en la categoria dels negres joves, donant el màxim reconeixement al monovarietal Maria Ganxa 2019, del celler Pascona (DO Montsant) i en el Peraj Ha’abib 2018, de la Cooperativa de Capçanes (també de la DO Montsant), que s’ha endut el Vinari d’Or al Millor Negre amb Criança. D’altra banda, el màxim reconeixement en la categoria dels rosats es queda al Penedès amb el Masia Freyé Syrah Sumoll 2019 que elabora Vallformosa.

La present edició és la primera de la història dels Vinari en què els Clàssics Penedès. s’han imposat en la categoria de vins escumosos. Aquest 2020, tres dels cinc premis que s’atorguen a vins amb bombolles se’n van a la DO Penedès: El Gran Vinari Escumós, també guanyador del Vinari d’Or en la categoria de les Antigues Reserves (amb més de 50 mesos de criança) ha estat per a Aymar Reserva Única 2013 de Castell de Pujades, el mateix celler que s’ha emportat l’or al millor escumós rosat, que ha recaigut en el seu Aymar Rosé Extra Brut de l’anyada 2016. El tercer Clàssic Penedès guardonat amb un Vinari d’Or ha estat el Brut 21, 2017 del celler Albet i Noya. Pel que va als caves premiats, destaquen el Castell d’Or Orgànic del celler Castell d’Or, guanyador de la categoria d’Escumosos Joves; i el Bertha Cardús 2016 de Cava Bertha, millor puntuat en la categoria dels escumosos Gran Reserva, amb més de 30 mesos de criança.

Els Premis Vinari especials

Premi Vinari Vins i Licors Grau a la Trajectòria Professional en el món del vi

Enric Solergibert

Premi al Millor Tastador dels Premis Vinari 2020

Josep Pelegrín

Premi Vinari AGBAR al Millor Projecte Ecològic 2020

Celler Gramona (DO Penedès)

Premi Vinari Euroselecció Riedel al Millor Celler 2020

Vallformosa (DO Cava / DO Penedès)

Premi Vinari a la Tradició Vitivinícola de Catalunya 2020

De Muller (DO Tarragona)

Premi Vinari Varias Impressors a la Millor Etiqueta 2020

Abadal Matís (DO Pla de Bages)

Premi Vinari al Millor Vi amb Solera 2020

Clot d’Encís Ranci, Sant Josep Vins (DO Terra Alta)