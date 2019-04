Carine Roitfeld agafa les regnes de la firma de Karl Lagerfeld

Carine Roitfeld serà la nova consultora creativa de la marca Karl Lagerfeld després de la mort del dissenyador al mes de febrer. La firma ho ha anunciat aquest dilluns, i se'n fa ressò la revista digital nord-americana 'Harper's Bazaar', que explica que tots dos havien treballat plegats en més d'una ocasió al llarg de la seva carrera. La marca de Lagerfeld, que era conegut com el Kàiser de la moda, ha anunciat que la incorporació de l'exeditora en cap de Vogue París serà immediata i està prevista per a tres temporades.

"Roitfeld és reconeguda per la seva capacitat innovadora i avantguardista, així com per la seva gran experiència creativa com a editora, estilista, directora de moda i empresària. Unirà les seves forces amb les de la 'maison KL' i s'encarregarà d'interpretar el geni i el llegat inspirador que Karl Lagerfeld va deixar", ha dit la marca a través d'un comunicat. Està previst que Roitfeld treballi amb l'equip de disseny que dirigeix actualment Hun Kim.

"Em sento agraïda per haver tingut l'oportunitat de treballar amb el Karl durant tants anys. Compartim no només una relació professional, sinó també una profunda amistat", ha dit Roitfeld. "Sempre serà una llegenda que va redefinir els conceptes de moda, fotografia i celebritat. És un honor per a mi col·laborar amb la seva marca homònima", ha afegit.